4人組のヒップホップクルー・東京感性が、2025年6月25日に新曲「Mirage」を配信リリースすることを発表した。 ◆東京感性 動画 本作では、彼らにとって新たなスタイルとなるUK Garage、Jersey Clubといった軽快なトラックを採用しており、タイトなフロウとキャッチーなフックが彩る、躍動感あふれるダンスチューンに仕上がっているという。 さらに、ミュージックビデオも6月25日20時にプレミア公開することが決定した。ディレクションを手がけるのは、独自の色彩感覚と映像美で知られるKazumi Watanabeだ。楽曲の象徴である“ミラーボール”をキーに、妖艶な一人の女性に翻弄される3人の姿を描いた映像作品となっているとのこと。歌詞とリンクする細やかな演出にも注目してほしい。なお、シングルのジャケット写真もKazumi Watanabeが担当している。 https://youtu.be/qVYAO206TTs ◾️新曲「Mirage」 2025年6月25日(水)配信リリース配信URL:https://orcd.co/tokyokansei_mirage 関連リンク ◆東京感性 オフィシャルInstagram◆東京感性 オフィシャルYouTubeチャンネル◆東京感性 オフィシャルTikTok

