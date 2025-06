TESTSETが、7月13日に開催する東京・恵比寿LIQUIDROOMの21周年記念公演にて、1stアルバムのアナログレコード盤『1STST』のメンバー直筆サイン入りの限定盤を公演当日、会場限定で先行販売を行うことを発表した。 本作は、2023年リリースのTESTSETの1stアルバム『1STST』が満を持してのカラーバイナル仕様でアナログレコードとして7月16日に発売となったため、現在、一般流通盤は各レコードショップにて予約受付中だ。 また、TESTSETのLIQUIDROOM21周年記念公演ではオープニングアクトとして、サカナクションのドラマー・江島啓一とレコーディングエンジニア・浦本雅史の2人によるプロジェクトK「URANGE」の出演も決定。 新作を制作中と噂されるTESTSETの砂原良徳、LEO今井、白根賢一、永井聖一の4名の原点となった貴重な1stアルバムの限定盤アナログ『1STST』を是非手に入れていただきたい。 ◾️<LIQUIDROOM 21st ANNIVERSARY> opening act:KURANGE(Keiichi Ejima+Masashi Uramoto)2025年7月13日(日) LIQUIDROOM(東京・恵比寿)open 17:00 / start 18:00adv \7,000(税込/1 drink charge)/ door \8,000(税込/1 drink charge)チケット販売URL:https://eplus.jp/sf/detail/4299120001-P0030001info:https://www.liquidroom.net/schedule/testset_20250713 ■1st AL『1STST』アナログ盤購入URL:https://testset.lnk.to/1STSTANALOG 2025年7月13日(日)恵比寿LIQUIDROOM公演にてメンバー直筆サイン入り限定盤先行販売2025年7月16日(水)全国発売 品番:JSLP252 価格:4,950円(税込)仕様:LP(カラーヴァイナル)1枚組 収録曲: Side A 1.El Hop 2.Moneyman 3.Tsetse 4.Japanalog 5.Dreamtalk Side B 1.Heavenly 2.Over Yourself 3.Bumrush 4.Stranger 5.A Natural Life 関連リンク ◆TESTSET オフィシャルInfo◆TESTSET オフィシャルX◆TESTSET オフィシャルInstagram◆TESTSET オフィシャルYouTubeチャンネル

