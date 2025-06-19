¥¢¡¼¥Þ¡¼¥É¥³¥¢5¤Î¡Ö¥°¥é¥¤¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥É¡×ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª ¥í¥Þ¥ó°î¤ì¤ë¿ßÆóÉð´ï¤¬¸½¼Â¤ËÇúÃÂ
¡¡º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¿ÍÎà²ÏÆ¸Æ±ÌÁ¤µ¤ó¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ø¥°¥é¥¤¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥É¤Î¼«ºî¼«Æ°ÊÑ·ÁÌÏ·¿¤ÎÀâÌÀ¡Ù¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ÍýÁÛ¤ËÂÐ¤·²æ¡¹¤ÏÎÏÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¡£
Æ°²èÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê»ÈÍÑ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤æ¤Ã¤¯¤êMovieMaker4 Lite
https://manjubox.net/ymm4/
¢£VOICEVOX¡§·õºê»óÍº
https://voicevox.hiroshiba.jp/
¢£²»³Ú¡§Ëâ²¦º²
https://maou.audio/
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤Î¿ÍÎà²ÏÆ¸Æ±ÌÁ¤µ¤ó¤¬º£²óºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¡¼¥Þ¡¼¥É¡¦¥³¥¢¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥¦¥§¥Ý¥ó¤Î¡Ø¥°¥é¥¤¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥É¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÉÔÌÀ¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ÀÜÂ³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÍÌ¾¤Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥¦¥§¥Ý¥ó¡£
¡¡¿ßÆó¿´¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÉð´ï¤ò¸½¼Â¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¥³¥Á¥é¡ª
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¢¡¼¥Þ¡¼¥É¥³¥¢¹¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÃæ¡¹¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È½ÅÎÌ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ï¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ó¤È¥µ¡¼¥Ü¥â¡¼¥¿¡¼13¸Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡13¸Ä¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Î¤è¤¦¤ËÊ£¿ô¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤¬²óÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊ£»¨¤ÊÆ°¤¤Ï¥á¥¤¥ó´ðÈÄ¤È¥µ¥Ö´ðÈÄ¤ÇÀ©¸æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡³ÆÉô°Ì¤ò·Ò¤°²Õ½ê¤Ï¤«¤Ê¤êºÙ¤ä¤«¤Ëºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ï¤ÎÉôÊ¬¤Ï3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç½ÐÎÏ¤·¤ÆÅÉÁõ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥°¥é¥¤¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥É¤òºîÀ®¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡¦¼¡¤Ïº¸ÏÓ¤ò¥Ñ¡¼¥¸¤¹¤ë¤ó¤À£÷
¡¦¤¢¤ÎÊÑ·Á¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¤Ê¤ó¤¹¤Í
¡¦¹äÀ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«