◆浜崎あゆみ、お姫様抱っこショット公開

◆浜崎あゆみの投稿に反響

【モデルプレス=2025/06/19】歌手の浜崎あゆみが6月18日、自身のInstagramを更新。ライブでお姫様抱っこされる姿を公開した。浜崎は「You don’t know me YET.」と添えて、アジアツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.-」のオフショットを投稿した。ステージの上で浜崎は男性ダンサーにお姫様抱っこされており、密着した姿を公開。ミニ丈の衣装から引き締まった太ももを披露している。この投稿には「映画の1シーンみたい」「見てるだけでドキドキする」「セクシーでかっこいい」「絵になる2人」「赤髪本当似合う」といった声が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】