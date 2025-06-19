¡Ø¥¬¥ó¥À¥à ¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ù¥é¥¹¥È¤Ë¾×·â¡ª¡Öº£²ó¤ÏÆÃ¤ËÆâÍÆ¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖOPÁö¤Ã¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ä¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡ÙÂè11ÏÃ¤¬¡¢17Æü¿¼Ìë¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Êª¸ì¤ÏÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤»¡¢¥é¥¹¥È¤Î¾×·â¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¥é¥¹¥È¤Ë¶Ã¤¤¹¤®¤Æ¡¡¤Ï¤ï¤ï¤ï¤ï¤ÈÇ¤ò¥â¥·¥ã¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡¢¤»¤á¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ä¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡ª¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥å¥¦¥¸¤¿¤Á¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè11ÏÃ¤Ï¥Þ¥Á¥å¤È¥Ë¥ã¥¢¥ó¤ÎÀïÆ®¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥í¥¦¥º¤ÎÀµÂÎ¤¬¡È¥·¥ã¥¢¡É¤ÈÈ½ÌÀ¡£¥·¥ã¥¢¤È¥Þ¥Á¥å¤¬ÂÐÌÌ¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥å¥¦¥¸¤¬µ×¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¯µ¡ÂÎ¤¬½Ð¤ÆÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤¬ºÇ½ª²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï´¶ÁÛ¤äº£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢¡ÖµÕ¥·¥ã¥¢¤Î¥é¥¹¥È¤â¸«¤¨Êý¼¡Âè¤Ç¤Ï¥¼¥¯¥Î¥ô¥¡¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹ºÇ½ªÏÃ¿§¤ó¤ÊÁÛÁü½ÐÍè¤Æ³Ú¤·¤ß¤À¡×¡ÖÄ«¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¤·¤¿¤±¤É¥é¥¹¥È¤Ç´°Á´¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤ï¡£¤¢¤ê¤ã¤º¤ë¤¤¡×¡Öº£²ó¤ÏÆÃ¤ËÆâÍÆ¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¥é¥¹¥È¤¬¤¦¤½¤ä¤í¡©¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤«¡©¡ª¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥é¡¼¤È¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Äá´¬ÏÂºÈ´ÆÆÄºîÉÊ¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£²áµîºî¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ä¡¢ÎòÂå¥¥ã¥é¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢SNS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇÛ¿®¾ðÊó
¢¡Æü¥Æ¥ì·Ï30¶É¥Í¥Ã¥È
Ëè½µ²ÐÍË24»þ29Ê¬¤«¤é
¢¡Prime Video
Ëè½µ²ÐÍË25»þ¡Ê¿åÍË¸áÁ°1»þ¡Ë¤«¤é¹ñÆâºÇÂ®ÇÛ¿®
¢¡³Æ¼ï¸«ÊüÂêÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹°ìÍ÷
Ëè½µ¶âÍË22»þ¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®Ãæ
¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¦¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö
¡¦ABEMA
¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢
¡¦DMM TV
¡¦Disney+
¡¦FOD
¡¦Hulu
¡¦Lemino
¡¦Netflix
¡¦¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¦U-NEXT
¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê
¡¦WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
¡¦TELASA
¡¦J:COM STREAM
¡¦milplus
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡ª¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥å¥¦¥¸¤¿¤Á¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè11ÏÃ¤Ï¥Þ¥Á¥å¤È¥Ë¥ã¥¢¥ó¤ÎÀïÆ®¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥í¥¦¥º¤ÎÀµÂÎ¤¬¡È¥·¥ã¥¢¡É¤ÈÈ½ÌÀ¡£¥·¥ã¥¢¤È¥Þ¥Á¥å¤¬ÂÐÌÌ¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥å¥¦¥¸¤¬µ×¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¯µ¡ÂÎ¤¬½Ð¤ÆÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥é¡¼¤È¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Äá´¬ÏÂºÈ´ÆÆÄºîÉÊ¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£²áµîºî¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ä¡¢ÎòÂå¥¥ã¥é¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢SNS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇÛ¿®¾ðÊó
¢¡Æü¥Æ¥ì·Ï30¶É¥Í¥Ã¥È
Ëè½µ²ÐÍË24»þ29Ê¬¤«¤é
¢¡Prime Video
Ëè½µ²ÐÍË25»þ¡Ê¿åÍË¸áÁ°1»þ¡Ë¤«¤é¹ñÆâºÇÂ®ÇÛ¿®
¢¡³Æ¼ï¸«ÊüÂêÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹°ìÍ÷
Ëè½µ¶âÍË22»þ¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®Ãæ
¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¦¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö
¡¦ABEMA
¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢
¡¦DMM TV
¡¦Disney+
¡¦FOD
¡¦Hulu
¡¦Lemino
¡¦Netflix
¡¦¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¦U-NEXT
¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê
¡¦WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
¡¦TELASA
¡¦J:COM STREAM
¡¦milplus