¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬¡Ä¡×¡¡µð¿ÍÂÇÀþ¤¬ËÞÂÇ¤Î»³¡Ä¥Ï¥à26ºÐ¤Ë¥»¥Õ¥¡¥óÃ¦Ë¹¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤«¡×
5·î21Æü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î3²ó°Ê¹ß¤Ï¼«ÀÕÅÀ¥¼¥í
¢£µð¿Í ¡¼ ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê19Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤¬19Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯¡£5²ó¤Þ¤Ç´°Á´»î¹ç¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£¡ÖËÌ»³¤ä¤Ð¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤±¤ÉÂÇ¤Æ¤ëµ¤¤·¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥ó¤â¤ª¼ê¾å¤²¤ÎÌµÁÐÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾×·â¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¡£ËÌ»³¤Ï½é²ó¤«¤é²÷Â®µå¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤ÆËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢°ìÀÚÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£5²ó¤ò½ª¤¨¤ÆÈï°ÂÂÇ¤â»Í»àµå¤â¥¼¥í¡¢¤ï¤º¤«56µå¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¤â¥¯¥ê¥¢¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï5²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î1.09¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£5·î21Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï9²ó1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¡£°Ê¹ß¤Ï6·î1Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ò7²óÌµ¼ºÅÀ¡¢12Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï8²ó14K1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¡¢¤½¤·¤Æµð¿ÍÀï¤Ç¤â¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥Î¡¼¥Î¡¼¤µ¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤ÇÁð¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È8°Ì¤Çµþ»ºÂç¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Î2022Ç¯¤Ë55»î¹çÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2023Ç¯¤«¤é¤ÏÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ5¾¡1ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.31¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²ó WBSC ¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë