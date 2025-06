地域に根ざした実践的な教育サービス！拝島ドローンスクール埼玉富士見校／拝島フォークリフト教習所埼玉富士見校

拝島自動車教習所は、地域に根ざした実践的な教育サービスを提供するため、埼玉県富士見市に新たな技能講習施設を開設します。

拝島ドローンスクール埼玉富士見校/拝島フォークリフト教習所埼玉富士見校

【開設日】

令和7年7月6日(日)

【所在地】

埼玉県富士見市羽沢1-1-11

新たにオープンするのは、**「拝島ドローンスクール埼玉富士見校」および「拝島フォークリフト教習所埼玉富士見校」**の2講習施設で、令和7年7月6日(日)に開校予定です。

地域住民や企業の方にとって、資格取得や安全教育をより身近に、より充実した内容で提供できるよう体制を整えています。

未来を担う人材育成の場として、地域と共に歩んでいきます。

【新設施設の概要】

・拝島ドローンスクール埼玉富士見校

国土交通省登録講習機関として、国家資格に対応した講習を提供。

基礎から応用まで、安全で実践的な技術習得を支援します。

ドローン教室

・拝島フォークリフト教習所埼玉富士見校

労働安全衛生法に基づくフォークリフト運転技能講習(修了証交付)を実施。

企業研修・個人申込どちらにも対応し、短期間で実用的なスキルを習得可能です。

フォークリフトコース

