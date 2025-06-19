5Ç¯±Û¤·À¤³¦Àï¼Â¸½¤Î¥¿¥Î¥ó¥µ¥Ã¥¯¡¡2¡½1È½Äê¤ÇÎÞ¤ÎÂ×´§¡ª¡¡2ÆüÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë¾¡Íø
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡IBFÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¢¥é¥Í¥¿(¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì ¥¿¥Î¥ó¥µ¥Ã¥¯¡¦¥·¥à¥·¡¼(¥¿¥¤)¡Ê2025Ç¯6·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡WBOÀ¤³¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿IBFÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¡¢Æ±µé2°Ì¥¿¥Î¥ó¥µ¥Ã¥¯¡¦¥·¥à¥·¡¼¡Ê25¡á¥¿¥¤¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ä¥À¡Ë¤¬Æ±µé1°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¢¥é¥Í¥¿¡Ê30¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë2¡½1¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥Î¥ó¥µ¥Ã¥¯¤Ï3²ó¡¢¥¢¥é¥Í¥¿¤Îº¸¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤ÆÉ¨¤ò¤Ä¤¯¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç¤âÁê¼ê¤Îº¸¶¯ÂÇ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢±¦¼çÂÎ¤Ë¼ê¿ô¤ÇÂÐ¹³¤·¡¢½ªÈ×¤Ï¥¢¥é¥Í¥¿¤¬¥¹¥¿¥ß¥ÊÀÚ¤ì¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎºÎÅÀ¤Ï2¿Í¤¬115¡½112¡¢116¡½111¤Ç¥¿¥Î¥ó¥µ¥Ã¥¯¤ò»Ù»ý¤·¡¢1¿Í¤¬114¡½113¤Ç¥¢¥é¥Í¥¿¤Î¾¡Íø¤È¤·¤¿¡£
¡¡È½Äê¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¥¿¥Î¥ó¥µ¥Ã¥¯¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Æ²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ê¿ô¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î»Ù»ý¤Ë½¾¤Ã¤¿¡£¥À¥¦¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¯¤¸¤±¤º¤Ë¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤È¹Í¤¨¤Æ»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«¿È¤¬25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿2ÆüÁ°¤Î17Æü¤Ë¡Ö¼Â¤ÏÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤µ¤²¤ë¾¡Íø¤òµó¤²¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥¿¥Î¥ó¥µ¥Ã¥¯¤Ï2019Ç¯¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Ä¥À¥¸¥à¤È·ÀÌó¡£20Ç¯11·î¤ËÅö»þWBAÆ±µé¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¤Îµþ¸ýå¦¿Í¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µþ¸ý¤Î¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Ë¤è¤ê»î¹çÁ°Æü¤ËÃæ»ß¤¬·è¤Þ¤ê¡¢À¤³¦½éÄ©Àï¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£22Ç¯9·î¤Ë¤ÏÌð¿áÀµÆ»¡ÊLUSHÎÐ¡¢¸½IBF¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡Ë¤È¤Î¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë7²óTKOÉé¤±¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯12·î¡¢¸µWBO¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃ«¸ý¾Î´¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤ÆIBF¥é¥ó¥¯2°Ì¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ìð¿áÀµÆ»¤¬ÊÖ¾å¤·¤¿²¦ºÂ¤Î·èÄêÀï¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥Ä¥À¥¸¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦Àï¤Ï07Ç¯4·î°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¡£Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿WBA¥ß¥Ë¥Þ¥àµé»ÃÄê²¦¼Ô¡¦¹â»³¾¡À®¤ÈÆ±Àµµ¬²¦¼Ô¡¦¿·°æÅÄË¡Ê²£ÉÍ¸÷¡Ë¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï°ÊÍè¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎËÜÀÐ¾»Ìé²ñÄ¹¤¬14Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÀÐ²ñÄ¹¤Ï¡Ö11Ç¯¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯À¤³¦²¦¼Ô¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£