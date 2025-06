元女子プロゴルファーの宮里藍さんが19日、自身のインスタグラムを更新。「40歳になりました」と報告し、長女(3)との2ショットを披露した。「Thank you for all the birthday wishes!!」と書き出し、4枚の写真をアップ。大きなバースデーケーキでお祝いされる様子や、長女と手をつないで歩く、母娘ショットを披露した。「30代はそれはもう人生の転換期が沢山あり。引退から @am_invitational の立ち上げ、妊娠 出産 などなど、振り返れば目まぐるしい程のライフイベントだらけでした」としみじみ。

「40代はどうなっていくのかな?変わらずに、大切な大好きな人達と、仕事も家族も充実しているといいなぁと心から思います…!」と意気込み、「40歳も私らしく。愛を持って沢山の方と接していけたらと思います。普段から応援してくださる皆さま、そして大切な家族。本当にありがとう!」と感謝をつづった。また、同日に45歳の誕生日を迎えた、兄でプロゴルファーの宮里優作と娘の2ショットもアップ。優作のインスタのアカウントをメンションし、「今年もお互いの誕生日が迎えられて幸せ。これで兄弟全員40代!!笑 お兄ちゃんの努力と頑張りにいつもいつも、刺激を貰っています」「最高の兄達に恵まれたと妹は歳を重ねる度に思います。さくさくさん、健康でいい一年にしようね!」と“兄弟愛”あふれるメッセージを送った。この投稿には祝福の声とともに、「いつも元気をありがとう」「40だなんて思えない」「40代も楽しいョ」「お子様の成長楽しみですね」「お兄ちゃんも良い笑顔」「宮里family本当に皆さん素敵」などのコメントが寄せられている。宮里さんは2018年、自身の33歳誕生日である6月19日にかねてより交際していた男性と結婚。21年12月に第1子女児を出産した。