¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤éÆüËÜ¿ÍÈòÆñ³«»Ï¡¡³¤Ï©¤Ç¹ñ³°ÌÜ»Ø¤¹¿Í¤â¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¹¶·â·×²è¾µÇ§¤«¡¡¡ÈºÇ½ªÌ¿Îá¤ÏÊÝÎ±¡ÉÊÆÊóÆ»¡¡¸µ¥â¥µ¥ÉÊ¬ÀÏ´±¡È³Ë³«È¯·×²èÇË²õ¤Ë¤ÏÊÆ´ØÍ¿É¬Í×¡É
¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃæÅì¾ðÀª¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö²ðÆþ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤«¤±¤Ò¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÈòÆñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÂàÈò¤ò´õË¾¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤¬¥è¥ë¥À¥ó¤Ø¤ÈÂÔÈò¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÃæÉô¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Ë½»¤à¿Í¤ä¡¢½ÐÄ¥¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î°ÜÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÄ¥¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ
¡Öº£Ä«¤â¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö»ÔÆâ¤ÇÃåÃÆ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ÜÆ°¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤ÏÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡¤Î±¿¹Ò¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Á¥¤Ç¥®¥ê¥·¥ã¤ä¥¥×¥í¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¡¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ê¥·¥ã¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¿Í
¡ÖÁÐÊý¤Î¾×ÆÍ¤¬ÍýÍ³¤Ç¤³¤³¤òµî¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¾®·¿Á¥¤Î±¿¹Ò´ÉÍý¼Ô
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÆü¤Ï¾ðÀª¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡×
19Æü¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥óÁÐÊý¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤ÇÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¤³¤ó¤ÊÊóÆ»¤¬¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥ó¹¶·â·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë³Ë³«È¯¤òÊü´þ¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÌ¿Îá¤ÏÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¶·â»²²Ã¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥ó¤Ë¾ùÊâ¤òÇ÷¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ½ª·èÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ½ª·èÄê¤Ï´ü¸Â¤ÎÄ¾Á°¤Ë²¼¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¡£¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤À¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£
¤«¤Ä¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¡Ö¥â¥µ¥É¡×¤ÇÊ¬ÀÏ´±¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¸¦µæ°÷¤Ï¡Ä
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¸¦µæ°÷¡¡¥·¥Þ¡¦¥·¥ã¥¤¥ó»á
¡ÖºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯·×²è¤ò´°Á´¤ËÇË²õ¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¹¡×
¥·¥ã¥¤¥ó»á¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÃ±ÆÈ¤Ç¤Î³Ë³«È¯·×²è¤Î´°Á´ÇË²õ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÍ¿¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥¤¥é¥ó¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Î»¦³²¤Î²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»¦³²¤Ë¤è¤ëÂÎÀ©¤ÎÅ¾´¹¤Ïº¤Æñ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¸¦µæ°÷¡¡¥·¥Þ¡¦¥·¥ã¥¤¥ó»á
¡Ö¡Ê¼¡¤Î¡Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¡¹¤Ï¤³¤ÎÀ¯¸¢¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎÀ©Å¾´¹¤Þ¤Ç¤ÏÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÁá´ü¤ÎÂÐÏÃ¤Î¼Â»Ü¤Ë±þ¤¸¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤Î³°Áê¤Ï20Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤È³Ë³«È¯ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¶¨µÄ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î³°¸òÅØÎÏ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£