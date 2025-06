NHK大阪放送局は、20日に『BK100年音楽祭』(後7:30〜8:42 総合・関西地方)を放送する。放送開始から100年を記念し、大阪放送局(BK)ゆかりの音楽を、豪華アーティストによる歌と、フルオーケストラによる特別な演奏で届ける。コールサイン『JOBK』の放送開始から今年で100年の節目を迎えたBK。これまで48作品にのぼる連続テレビ小説、いわゆる“朝ドラ”を制作してきた。その中から、特に人気の高い楽曲を特集する。

『あさが来た』の主題歌「365日の紙飛行機」を、山本彩がフルコーラスで歌唱。また、『ブギウギ』に出演し注目を浴びた俳優の吉柳咲良は、劇中で歌った「ラッパと娘」、さらには「ヘイヘイブギー」のメドレーを披露する。『マッサン』からは、中島みゆき書き下ろしの主題歌「麦の唄」をミュージカル界の大スター・石丸幹二と真彩希帆がデュエットで歌い上げる。ほかにも、五木ひろし、田村芽実、MITCHら豪華アーティストが、朝ドラを彩った音楽を熱唱する。■曲目バラエティー生活笑百科のテーマ/全員365日の紙飛行機/山本彩カーネーション/田村芽実ラッパと娘/吉柳咲良ヘイヘイブギー/吉柳咲良ふるさと/五木ひろしモン巴里/真彩希帆爆発だッ!タローマン〜storiaカムカムエヴリバディのテーマ/金子隆博(サックス)On The Sunny Side Of The Street/MITCHバニラな毎日/jizue宙わたる教室 メインテーマ/jizue広い河の岸辺 〜The Water Is Wide〜/真彩希帆・石丸幹二麦の唄/真彩希帆・石丸幹二その時歴史が動いた エンディングテーマ