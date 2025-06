MLB・ヤンキースのブーン監督が日本時間19日、試合前に行われたチャリティーイベントでカラオケを熱唱しました。

球団の公式Xが投稿した写真には、子供たちと交流する選手団の様子が。がんや血液疾患と闘う子供たちに向けた球団恒例のチャリティーイベント「HOPE Week(Helping Others Persevere & Excel)」が、この日のエンゼルス戦の前に行われました。

イベントではブーン監督がマイリー・サイラスの「Party in the USA」を、GM(ゼネラルマネージャー)・キャッシュマン氏がビリー・ジョエルの「New York State of Mind」を熱唱したと発表。またオズワルド・カブレラ選手はテイラー・スウィフトの「Shake It Off」を歌い、会場を盛り上げました。子どもたちも選手らと一緒にカラオケを楽しみました。

スポーツと社会貢献が手を取り合い、球団、選手、そして地域がつながるため、誰かに笑顔を届けるために毎年開催されるヤンキースの『Hope Week』。ブーン監督は「歌は得意じゃないから恥ずかしかった」と話すと、「HOPE Weekは、地域に貢献する大切な機会。今日のように、人々の努力や善意を称えられることは、われわれにとっても誇りです」とコメントしています。

また、ヤンキースから6年間の闘病を経て9歳でこの世を去ったヴァレリーさんの闘病経験をきっかけに設立されたヴァレリー基金へ1万ドル(約145万円)の寄付金が贈られました。