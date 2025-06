7月5日あさ9時から、テレ東系6局ネット発、世界同時期放送&配信がスタートする新番組『ウルトラマンオメガ』より、第1話放送日である7月5日に東京・池袋のサンシャインシティで開催する放送開始記念イベント「ソラトがやってくる! ウルトラマンオメガ スペシャルイベント」の開催と、7月19日より開催する「ウルサマ2025」の入場者全員プレゼント「ウルトラメテオ」について発表が6月19日に行われた。

○7月5日、東京・池袋で『ウルトラマンオメガ』放送開始記念イベント開催!7月5日に開催する『ウルトラマンオメガ』放送開始記念イベント「ソラトがやってくる! ウルトラマンオメガ スペシャルイベント」では、ステージにウルトラマンオメガとソラト(演・近藤頌利)が登場し、トークイベントを行う。さらに、ステージ終了後には小学生以下の子どもを対象としたウルトラマンオメガ握手会も実施するほか、「ウルトラヒーローズEXPO 2025 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」最新情報の発表も予定している。開催場所は池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)(東京都豊島区東池袋3丁目1)、実施時間は(1)12:00〜13:00(キッズエリア入場開始:11:30〜)、(2)15:00〜16:00(キッズエリア入場開始:14:30〜)の二部制で、定員は各回100人、参加費無料。キッズエリア整理券配布は7月5日8:30より、池袋・サンシャインシティ 噴水広場にて行う。キッズエリアは小学生以下の子どものみが観覧できるエリアで、小学生以下の子どもに同伴者が必要な場合、子ども1名につき大人1名まで共に入場可能。なおキッズエリアに入場した子どもは、本イベント内のウルトラマンオメガとの握手会に参加でき、キッズエリア整理券1枚につき、アンケートに回答するとウルトラメテオシリーズ「オメガメテオ&ホルダー グリッタースターver.」をプレゼントする。また、同日7月5日に池袋・サンシャインシティ・ワールドインポートマートビル 3階のバンダイナムコ Cross Store 東京でもウルトラマンオメガの握手会を開催する。開催時間は13時30分、16時30分の二部制で、参加対象は年齢制限なし。詳細の情報は後日 バンダイナムコ Cross Store HPで公開予定だ。○「ウルサマ2025」入場者に「ウルトラメテオ」を配布決定7月19日より東京・池袋、8月8日より大阪・梅田で開催するイベント「「ウルトラヒーローズEXPO 2025 サマーフェスティバル(通称:ウルサマ2025)」の入場者プレゼントとして、ウルトラメテオシリーズ「オメガメテオ&ホルダー グリッタースターver.」が決定した。「ウルトラメテオ」は、『ウルトラマンオメガ』の主人公「オオキダ ソラト」が変身に使用するキーアイテム。本イベントでもらえるウルトラメテオシリーズ「オメガメテオ&ホルダー グリッタースターver.」は、キラキラと輝くラメ入りカラーの限定仕様で、オメガメテオをセットできる「メテオホルダー」も付属する。さらに、「オメガメテオ&グリッタースターver.」は、7月5日発売予定「変身アイテム DXオメガスラッガー」と完全連動。DXオメガスラッガーにセットすると、通常版のウルトラメテオとは異なる、特別なサウンドが楽しめる。ベンチシート指定席券はチケット1枚につき、ウルトラメテオ3個、ミート・ザ・ヒーロー付きスペシャルシングルシート指定席券、シングルシート指定席券はチケット1枚につき、ウルトラメテオ1個を進呈する。「ウルトラヒーローズEXPO 2025 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」は、前期/STAGE1が7月19日〜8月4日、後期/STAGE2が8月6日〜8月25日、休業日8月5日。会場は池袋・サンシャインシティ文化会館ビル4F展示ホールB(東京都豊島区東池袋3-1-4)「ウルトラヒーローズEXPO 2025 うめだサマーフェスティバル」は、8月8日〜8月24日の期間中、梅田サウスホール(大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F)にてステージフロア「NEW GENERATION THE LIVE」(ライブステージ)、「ウルトラショット」(撮影会)を実施、8月8日〜8月25日の期間中、阪神梅田本店 8階催事場(大阪府大阪市北区梅田1丁目13番13号)にて展示エリアと「ウルトラマンデパート」(物販コーナー)を行う。(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京