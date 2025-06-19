¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢¥¿¥¤¤Ç¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈºÆ²ñ ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃçÀîÍÚ¹á¤âÈ¿±þ¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/19¡Û¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤¬6·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥¤¤Ç¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢³¤³°¤Ç³èÌö¤Î¸µAKB¤ÈºÆ²ñ
¼ÄÅÄ¤Ï¡ÖÀèÆü¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¿¥¤¤Ë½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤º¤ê¤Ê¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¥¿¥¤Î¹¡×¤È¸µAKB48¡¦BNK48¡¦CGM48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ËÆ¦ÅÄè½Æà¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼ÄÅÄ¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç°ËÆ¦ÅÄ¤È¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¿¥¤ÎÁÍý¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤Î¹¤Ç¤·¤¿ ¤Þ¤¿¤¤¤¥¿¥¤¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¸µAKB48¡¦JKT48¤ÎÃçÀîÍÚ¹á¤¬¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¼ÄÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¥¿¥¤¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÆó¤ÎÏÓ¤¬åºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢³¤³°¤Ç³èÌö¤Î¸µAKB¤ÈºÆ²ñ
¢¡¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢¥¿¥¤¤Ç°ËÆ¦ÅÄè½Æà¤ÈºÆ²ñ
¼ÄÅÄ¤Ï¡ÖÀèÆü¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¿¥¤¤Ë½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤º¤ê¤Ê¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¥¿¥¤Î¹¡×¤È¸µAKB48¡¦BNK48¡¦CGM48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ËÆ¦ÅÄè½Æà¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼ÄÅÄ¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç°ËÆ¦ÅÄ¤È¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¿¥¤ÎÁÍý¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤Î¹¤Ç¤·¤¿ ¤Þ¤¿¤¤¤¥¿¥¤¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÃçÀîÍÚ¹á¤¬È¿±þ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¸µAKB48¡¦JKT48¤ÎÃçÀîÍÚ¹á¤¬¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¼ÄÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¥¿¥¤¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÆó¤ÎÏÓ¤¬åºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û