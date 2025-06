Rin音が、6月25日に発売する3rdアルバム『error clock』に先駆け、新曲「貴方に晴れ」が18日に先行配信され、本日ミュージックビデオを公開した。 ◆Rin音 動画 19日にTOHOシネマズ 新宿で行われた映画『リライト』公開記念舞台挨拶に登壇したRin音が、主演の池田エライザ、阿達慶、松居大悟監督の前で初めて主題歌「scenario」を披露。舞台挨拶の最後には、映画のインスパイアソングである「貴方に晴れ」のミュージックビデオが、18時半にバンダイナムコフィルムワークス公式YouTubeチャンネルで公開されたと明らかになった。 「貴方に晴れ」は、映画『リライト』の主題歌のオファーを受けたRin音が、制作にあたって映画を見て、主題歌「scenario」と共に書き上げた楽曲。「scenario」が主人公“石田美雪”目線で書かれているのに対し、「貴方に晴れ」は、美雪の同級生“酒井茂”目線で書き下ろした楽曲だ。Rin音が「登場人物の中で特に感情移入してしまった」という“茂”目線で物語を耳で感じることのできるインスパイアソングに仕上がったという。 「貴方に晴れ」のミュージックビデオは、13日に公開されたばかりの「scenario」のミュージックビデオと同じく、松居大悟監督と映画『リライト』の制作チームによって2025年5月に広島県・尾道で撮影された。映画『リライト』で酒井茂役を演じた俳優・倉悠貴が、作中から2年の時を経た茂役として出演した。 広島県・尾道で何気ない1日を過ごす中でふと夏の日を思い出している茂。道を尋ねるRin音に千光寺を勧め、巡回を続けると、思い出の瀬戸田高校に辿り着き、“茂くんへ”と書かれた手紙を見て高校3年生の夏を思い出す――。ミュージックビデオの中で出てくるタイトル「貴方に晴れ」の題字は、倉悠貴が手書きしたことが明らかになった。 途中に出てくるシーンは、映画『リライト』の中でも数々登場し、記憶に残る場所ばかり。映画の印象的なシーンが盛り込まれ、見ている人の感情を揺さぶる。「scenario」と「貴方に晴れ」のミュージックビデオでRin音と茂のやり取りはどう映るのか、視点の違いが面白く描かれた2本になっているとのこと。 6月25日にリリースとなるRin音 3rdアルバム『error clock』は、2022年4月に発表された2ndアルバム『cloud achoo』以来、約3年ぶりのオリジナルアルバムで、パソコンのクロックエラーをテーマにしたアルバムになったという。アルバムには、「scenario」「貴方に晴れ」のほか、同じROOFTOPの仲間であるクボタカイ、asmiがそれぞれ参加した新曲「ダラダラする feat.クボタカイ」「テレスコープ feat.asmi」や、変態紳士クラブのメンバーであり、様々なミュージシャンのプロデュースワークを行っている音楽プロデューサー・GeGによるプロデュース楽曲「春と夜空」、そのほか新曲や今までリリースした楽曲など全14曲に加え、フィジカルCDには、ボーナストラック「snow jam - From THE FIRST TAKE」が収録される。 ◾️リリース情報 ◆「scenario」配信中:https://rinne.lnk.to/scenarioPR ◆「貴方に晴れ」https://rinne.lnk.to/anataniharePR ◆「春と夜空」 配信中https://rinne.lnk.to/harutoyozoraPR ◾️3rdアルバム『error clock』発売日:2025年6月25日(水)価格:\4,000(税込)予約:https://rinne.lnk.to/errorclockPR ◆CD収録曲 M1 scenario M2 テレスコープ feat.asmi M3 春と夜空 M4 1cm M5 What’s up(Rin音・クボタカイ・asmi・A夏目) M6 qualia M7 Fruits feat.asmi M8 Good Bye feat.asmi M9 bible M10 ダラダラする feat.クボタカイ […]

