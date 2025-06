Creepy Nutsが、2025年10月から開催される、北京やソウルを含む5都市を回る初のアジアツアー<Creepy Nuts ASIA TOUR 2025>の会場やチケット販売情報を発表した。 各会場、チケット販売開始時期が異なるので、詳しくはオフィシャルサイトでチェックしてほしい。また、CLUB Creepy Nuts会員限定コンサート観覧ツアーを実施予定。このツアーには日本発着の航空券、現地ホテル、現地での移動、公演チケット、ツアーオリジナル特典がセットになっている。詳細は近日中にオフィシャルWEBサイト、オフィシャルSNSで発表されるので、続報をお待ちいただきたい。 そして、7月4日にはニューシングル「Mirage」をリリースする。本楽曲は、フジテレビ系“ノイタミナ”にて毎週金曜23時30分から全国ネットで放送する、TVアニメ『よふかしのうた Season2』のオープニングテーマとなっている。6月6日にアニメPVが公開と同時に、「Mirage」のショートサイズバージョンがTikTokとInstagramにて先行配信されている。 ■<Creepy Nuts ASIA TOUR 2025> ○ソウル2025年10月18日(土)YES24 LIVEHALL開場 18:00 / 開演 19:00 Ticket Price:KRW 127,0007月7日(月)20:00(日本時間)発売開始URL: to.livet.one/CreepyNuts25 ○台北2025年10月25日(土)Legacy TERA開場 18:00 / 開演 19:00 Ticket Price:A:NTD 2,800B:NTD 2,2007月5日(土)12:00(日本時間)発売開始URL: https://ticketplus.com.tw/ ○香港2025年10月29日(水)Kitty Woo Stadium TungPo開場 19:00 / 開演 20:00 Ticket Price:VIP:HKD 980GA:HKD 6806月30日(金)13:00(日本時間)発売開始URL: https://linktr.ee/NEONLITHK ○上海2025年10月31日(金)Shanghai VAS est開場 19:00 / […]

