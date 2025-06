Sound Horizonが、2024年11月23日・11月24日ぴあアリーナMMにて開催した<Revo’s Halloween Party 2024>のライブ映像作品を2025年10月31日にリリースすることを発表した。 このライブはSound Horizonメジャーデビュー20周年を記念し開催されたもので、両日ともに全席ソールドアウトとなり、最新作『ハロウィンと朝の物語』はもちろんのこと、日替わり出演のキャストも加わり、Sound Horizon・Linked Horizon、そしてRevo名義の楽曲を多数披露した伝説的な公演とのこと。 通常盤と特装盤の2形態での展開となり、完全受注の特装盤では映像本編のBlu-ray Discが2枚収録される。特装盤に収録の映像はライブ現地では出演が叶わなかったバンドメンバーを追加撮影し、編集に加えたものとなる他、特典や装丁のパッケージに仕上がっている。 特装盤の特典では、購入者全員がもれなく申し込み可能なRevo登壇の「特別映像上映会参加権」が付属すると言う。この「特別映像上映会」では、過去実施したライブの収録映像のうちパッケージ商品化していないものを編集した映像を上映する、文字通り特別なイベントになっているようだ。 この「特別映像上映会」ではRevo本人が登壇する他、Revoが直接、特典物の「ハロモくんぬいぐるみ」を来場者へ手渡しするとのこと。この貴重な機会を逃さないようにしよう。上映会のスケジュールなどは受注を受付開始までに発表されるとのことなので追加情報を待っていてほしい。 さらにTBSチャンネル1にて、このリリースを記念して本作に独占インタビューも加えた、特別編集版と過去作品を含む5作品の放送も決定した。こちらも続報をお待ちいただきたい。 ■『Revo’s Halloween Party 2024』Blu-ray2025年10月31日(金)発売 ◆特装盤(完全受注生産限定)価格 132,000円(税込) ○内容・2 Blu-ray Disc・「10.31inchサイズ三方背特殊仕様パッケージ」・「Revo本人?実写アクスタ」・「『 と 』特別装丁本」・「特殊仕様デジパック」・「特別映像上映会参加権」(後日実施)・「ハロモくんぬいぐるみ」(後日引渡し) ○Disc1収録曲・物語・小生の地獄・あずさ55号・《光冠状感染症狂詩曲》・あの日の決断が奔る道・皐月の箱庭・Halloween ジャパネスク ’24・約束の夜※特装盤Disc1にはライブ現地では出演が叶わなかったバンドメンバーを追加撮影し編集に加えることで、主宰のRevoが当日会場に集ったローランたちに本当に見せたかった光景を再現した「幻想楽団現実塗替エディション」となっております。 ○Disc2収録曲(順不同)・朝までハロウィン・暁の鎮魂歌・黄昏の賢者・人生は入れ子人形 -Матрёшка-・※《君が相応しいと想う題名》・ゆりかご・君私の心に一番近い指・StarDust・彼女が魔女になった理由・愛の放浪者[Vocalized Version]・聖なる詩人の島 -Λεσβος- -・神の御業・美しきもの・忘れな月夜・13の冬・Lui si chiama…・Ark・私が本当に欲しかったモノ・少女曰く天使・エルの楽園 [→side:A→]※「特別映像上映会」の開催日時は予約受注開始日までに発表予定となります。※ご予約時点で「特別映像上映会」にご参加いただけない方へは「A3サイズオリジナルポスター」をプレゼントいたします。「特別映像上映会」への参加お申し込みの際にお選びいただけます。お申し込み後にお選びいただいた「特別映像上映会への参加」か「A3サイズオリジナルポスタープレゼント」の変更は致しかねますのでご注意ください。※ご予約時点で「特別映像上映会」にご参加いただけない方へは「ハロモくんぬいぐるみ」を後日郵送致します。※「特別映像上映会」は特装盤を1点ご予約購入につき、1回の参加権となります。また未就学児未満は「特別映像上映会」へはご参加いただけません。小学生以上は保護者同伴の場合でも1回分の参加権が必要となります。 ◆通常盤価格:16,500円(税込) ○内容・1 Blu-ray Disc Only ○収録曲(順不同)・物語・小生の地獄・あずさ55号・《光冠状感染症狂詩曲》・あの日の決断が奔る道・皐月の箱庭・Halloween ジャパネスク ’24・約束の夜・朝までハロウィン・暁の鎮魂歌・黄昏の賢者・人生は入れ子人形 -Матрёшка-・※《君が相応しいと想う題名》・ゆりかご・君私の心に一番近い指・StarDust・彼女が魔女になった理由・愛の放浪者[Vocalized Version]・聖なる詩人の島 -Λεσβος-・神の御業・美しきもの・忘れな月夜・13の冬・Lui si chiama…・Ark・私が本当に欲しかったモノ ■番組情報 TBSチャンネル1にて9月テレビ初独占放送。<Revo’s Halloween Party 2024>Revoの独占インタビューも。CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」この番組は「スカパー!番組配信」にて、PCやスマホでもご視聴可能です。放送後1週間のアーカイブ配信もあります。こちらの配信サービスは、スカパー!放送サービスにご加入で、TBSチャンネル1をご覧いただける方がご利用いただけます。これからご加入・ご契約の方は、お持ちのテレビまたはレコーダーのB-CAS/ACAS番号をご用意ください。 詳細:https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/information/2025_0619_1800.html

