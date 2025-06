秋元康プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WAとMATSURIが、初めて2組合同名義でのシングル「僕らの口笛」を6月18日にリリース。イベントに1,500人ものファンが詰めかけ、会場を歓喜の渦に染めた。 昨年9月にシングル「君の王子様」でメジャーデビューを果たし、今年の4月には2ndシングル「外せないピンキーリング」をリリース。どちらもオリコン週間 演歌・歌謡シングルランキングや有線ウィークリーランキング等で1位を獲得したSHOW-WA。 一方、フジテレビ系『ぽかぽか』の番組内の企画でSHOW-WAとメジャーデビューをかけて真剣勝負するも惜しくも敗退し、2万筆を超える署名を集めることで今年の1月にシングル「アヴァンチュール中目黒」で遅ればせながらメジャーデビューを果たし、オリコン週間ランキングで1位を獲得したMATSURI。 先日5月19日に京都ロームシアターで初開催となった日本最大級の国際音楽祭<MUSIC AWARDS JAPAN 2025>の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞では両グループ共にノミネートされるなど、どちらもデビュー1年足らずにも関わらず破竹の大活躍をみせてきた。 フジテレビ系『ぽかぽか』の「合唱プロジェクト」という企画のために、プロデューサーの秋元康が書き下ろした今回の「僕らの口笛」。大阪・関西万博での披露を目標に、大阪の3校の学生達と一緒に進めてきたプロジェクトはオンエアされるや大きな感動を呼んだ。 そっと背中を押す応援歌となるような歌詞が共感を呼び、SHOW-WA / MATSURIファンのみならず、受験や就職など、失敗が許されないと思いがちな若い世代の間でも勇気をもらえたとして話題となっている。 この日のリリースイベントでは、残念ながら体調不良のため欠席となったMATSURIの松岡卓弥を除く11人のチームワークで、観客の熱気に応え全7曲を全力で披露。 SHOW-WAのリーダーである寺田は「『夢をあきらめるな!オーディション』を乗り越えてきた僕らだからこそ、『失敗を恐れなくていいんだよ』『何度だってやり直せる』というメッセージがこの『僕らの口笛』を通して伝わると嬉しいです!」と語った。 MATSURIを代表してメンバーの柳田は「SHOW-WAとは同じオーディションで誕生した仲間。こうやって一緒にシングルをリリース出来て、SHOW-WAのメンバーの事もたくさん知れました。僕らはワンチーム!一緒に紅白歌合戦のステージに立ちたい」と熱く述べた。 リリースイベントは6月22日まで続く。 セットリスト01.星降る街角02.勝手にしやがれ03.君の王子様 / SHOW-WA04.アヴァンチュール中目黒/ MATSURI05.夏のお嬢さん06.僕らの口笛07.汚れちまった涙 リリースイベント▼6/19(木)ダイバーシティ東京 プラザ 2階 フェスティバル広場13:00〜 MATSURI17:00〜 SHOW-WA&MATSURI ▼6/20(金)小田原ダイナシティ ウエスト1F キャニオンステージ13:00〜 SHOW-WA16:00〜 SHOW-WA※MATSURIの出演はありません ▼6/21(土)ららぽーと立川立飛 2Fイベント広場13:00〜 SHOW-WA & MATSURI16:00〜 SHOW-WA & MATSURI ▼6/22(日)イオンレイクタウン mori G駐車場 特設ステージ12:00〜 SHOW-WA & MATSURI15:00〜 SHOW-WA & MATSURI SHOW-WA & MATSURI 1st Single「僕らの口笛」2025年6月18日Release 【CD+DVD】AVCD-61554/B価格:2,200円(税込)/2,000円(税抜)[CD]01.僕らの口笛02.夏のお嬢さん[DVD]01.僕らの口笛 Music Video 02.僕らの口笛 Making Movie 【CD only(SHOW-WA盤)】AVCD-61555価格:1,200円(税込)/1,091円(税抜)[CD]01.僕らの口笛02.いつの日にか悔めばいい(SHOW-WA) 【CD […]

