超ときめき♡宣伝部が、楽曲「超最強」のMVを6月20日21時に公開することを発表した。 ◆超ときめき♡宣伝部 動画 本楽曲は、2025年6月19日付のショートムービープラットフォームTikTokの音楽チャート「TikTokトップ50」において1位を獲得し、総再生回数は5億回を突破した令和の推し活ソングとなっている。なおMVの公開に先立ち、メンバーそれぞれの魅力を切り取ったソロティザー映像が順次公開されている。 2025年に結成10周年を迎えた超ときめき♡宣伝部は、7月から全国ツアー<超ときめき♡宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 〜10th Anniversary〜>の開催も決定している。 ◾️<超ときめき♡宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 〜10th Anniversary〜> 2025年7月12日(土)和歌山:和歌山県民文化会館7月13日(日)兵庫:神戸国際会館 こくさいホール7月20日(日)東京:NHKホール8月3日(日)滋賀:滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール8月10日(日)福岡:福岡市民ホール 大ホール8月16日(土)埼玉:大宮ソニックシティ 大ホール8月17日(日)埼玉:大宮ソニックシティ 大ホール8月24日(日)宮城:仙台サンプラザホール8月30日(土)神奈川:パシフィコ横浜国立大ホール9月6日(土)愛知:Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール9月7日(日)愛知:Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール9月13日(土)大阪:グランキューブ大阪9月23日(火・祝) 神奈川:横浜アリーナ9月28日(日) 大阪:大阪城ホール ■ニューシングル「タイトル未定」2025年8月27日(水)発売詳細:https://toki-sen.com/contents/928711 ・初回生産限定盤(mu-mo SHOP限定)(CD+2Blu-ray+KiT ALBUM)15,000円(税込)AVZ1-61571/B〜D※ mu-mo SHOPより誰でも購入が可能。・初回生産限定盤(ファンクラブ(mu-mo SHOP)限定)(CD ONLY)2,000円(税込)AVC1-61572※ファンクラブ会員限定商品。・通常盤(TYPE-A)(CD+2DVD)5,000円(税込)AVCD-61569/B〜C・通常盤(TYPE-B)(CD ONLY)2,000円(税込)AVCD-61570・初回生産限定盤(辻野かなみver.)(CD ONLY)1,500円(税込)AVCD-61562・初回生産限定盤(杏ジュリアver.)(CD ONLY)1,500円(税込)AVCD-61563・初回生産限定盤(坂井仁香ver.)(CD ONLY)1,500円(税込)AVCD-61564・初回生産限定盤(小泉遥香ver.)(CD ONLY)1,500円(税込)AVCD-61565・初回生産限定盤(菅田愛貴ver.)(CD ONLY)1,500円(税込)AVCD-61566・初回生産限定盤(吉川ひよりver.)(CD ONLY)1,500円(税込)AVCD-61567・初回生産限定盤(超ときめき♡宣伝部ver.)(CD ONLY)2,000円(税込)AVCD-61568 関連リンク ◆超ときめき♡宣伝部 オフィシャルサイト◆超ときめき♡宣伝部 オフィシャルX◆超ときめき♡宣伝部 オフィシャルYouTubeチャンネル◆超ときめき♡宣伝部 オフィシャルTikTok

The post 超ときめき♡宣伝部、令和の推し活ソング「超最強」MV公開決定 first appeared on BARKS.