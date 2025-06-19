¡ÖÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î½®·ô¤òÇã¤¦¤È¡Ä¡×·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹É¬¾¡Ë¡¤òÅÁ¼ø!?SG¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óPR¤ÇÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄË¬Ìä
¡Öà¿ä¤·á¤Ïº´Æ£Î´ÂÀÏºÁª¼ê¡¢º´Æ£ÍãÁª¼ê¡¢À¾»³µ®¹ÀÁª¼ê¡×
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ(45)¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹SG¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎPR¤ÇÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖSG¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó(¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Ç6·î24Æü¡Á29Æü³«ºÅ)¤Ç¡¢6·î24Æü¤È29Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¸ø¼°YouTube¤Î¡ØWIN WIN LIVE¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£½®·ôÅªÃæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó»ëÄ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡º£²ó»²²Ã¤¹¤ëÁª¼ê¤Çà¿ä¤·á¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎSG¤òÏ¢Â³£Ö¤ÇÀª¤¤¤¬¤¢¤ëº´Æ£Î´ÂÀÏºÁª¼ê¤ÈÃÏ¸µºë¶Ì¤Îº´Æ£ÍãÁª¼ê¡£¤¢¤È¤ÏÀ¾»³µ®¹ÀÁª¼ê¤Ë¤Ï³èÌö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢8·îÀ¾»³¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¡¢¼ã¾¾¤Ç³«ºÅ¤ÎSG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Îò6Ç¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤ÏËü½®¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó¹¥ÇÛÅö¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À·§ÀÚ¤Ï¡Ö¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥È¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸þ»³Èþ´î¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤Ï¤«¤Ê¤ê»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤Æ¨¤·¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ÎÌÜ¶Ì¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÉ¬¾¡Ë¡¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇÏ¾ìµ®ÌéÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î½®·ô¤òÇã¤¦¤È³°¤ì¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤¤È½®·ô¤ËÍí¤à¤Î¤Ç¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¬ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤òÇã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢³§¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤ËÀå¸Ý¡ªÊ¡²¬¤Ë°Ü½»·×²è!?
¡¡º£²ó¤ÎÊ¡²¬¤Ø¤ÏPRÍè¼Ò¤ÎÁ°Æü¤ËÆþ¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò´®Ç½¤·¤¿(¡Ö580±ß¤À¤è¡×Êª²Á¹â¤Ç¤â¤³¤Î²Á³Ê¡ª·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¤¬Ê¡²¬¤Ç¥é¡¼¥á¥óËþµÊ¡Ë¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÊ¡²¬¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤¤¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤é¡¢¿©»ö½è¤·¤Ö¤¤µ¤ó¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈPR¤·¤¿¡£