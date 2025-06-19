¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È1·³¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ºûÀîµÈ¹¯¡¢6¹æ¥½¥í¤Ç¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ë¡¡¶ÛµÞ¾º³Ê¤ÎÈ¿¾ÊÀ¸¤«¤¹
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½6¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê19Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä6¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö5ÈÖ±¦Íã¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î7²ó¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿Çî»Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ð¤Ê¤òÂª¤¨¡¢1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î2µåÌÜ¤ò±¦±Û¤¨¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡Öµ×¡¹¤Î²ñ¿´¤ÎÅö¤¿¤ê¡£¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï±¦ç¤¹ü¡Ê¤Ò¤³¤Ä¡Ë¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¼þÅìÍ¤µþ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢4·î29Æü¤Ë¶ÛµÞ¾º³Ê¡£14»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨1³ä4Ê¬3ÎÒ¡¢2ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢5·î26Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï42»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨2³ä4Ê¬8ÎÒ¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢24ÂÇÅÀ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢1·³¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë