【蒔埜ひなデジタル限定写真集「君色グラフィティ」】 6月26日発売 価格:2,200円

ワニブックスは、蒔埜ひなさんのデジタル限定写真集「君色グラフィティ」を6月26日にリリースする。価格は2,200円。

2024年7月にグラビア界のデビューを果たし、俳優としても活躍中の蒔埜ひなさん。高校時代は春高バレーに出場し、現在は芸術大学の写真学科に通うカメラ女子。趣味は豆苗育成という文武両道で多彩な面を持つ。

まもなくデビュー1年目を迎える今、写真集にはその魅力を改めて深堀りできるシチュエーションをたっぷりと詰め込んでいる。正統派な白ビキニや、アクティブさを感じるボーダービキニ。これまでにないレーシーで大人っぽい水着にも挑戦。しなやかな長い手足と締まったウエストを活かしたポージングやアンニュイな表情など、1年間で培った表現力が集結している。

(C) WANI BOOKS CO., LTD.

撮影:唐木貴央