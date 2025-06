ナナヲアカリ『THE FIRST TAKE』で披露した2曲が2週連続で配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「チューリングラブ feat. Sou」は6月20日、「明日の私に幸あれ」は6月27日に配信リリース

ナナヲアカリが、4月にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて披露した、「チューリングラブ feat. Sou-From THE FIRST TAKE」と「明日の私に幸あれ-From THE FIRST TAKE」の2曲を2週連続配信リリースすることが決定した。

6月20日にリリースされる「チューリングラブ feat. Sou-From THE FIRST TAKE」は、2020年に放送されたTVアニメ『理系が恋に落ちたので証明してみた。』のエンディングテーマで、YouTubeにてMV再生回数1億回を突破した令和を代表するデュエットソング。ゲストボーカルのSouと共に『THE FIRST TAKE』でメディア初パフォーマンスした。

Souも『THE FIRST TAKE』初出演ということもあり、動画が公開になるとSNSを中心に口コミが広がり、2日間で100万回再生を突破。YouTube人気急上昇中の音楽でTOP10ランクインするなど話題を呼んだ。

翌週6月27日にリリースされる「明日の私に幸あれ-From THE FIRST TAKE」は、TVアニメ『ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』のエンディングテーマ。楽曲公開後、“明日もう頑張らなくていいように頑張るのさ”と誰もが共感できる歌詞が話題を呼び、MVや踊ってみたの動画が各種SNSで話題に。現在も、USENやTikTokなどの各種音楽チャートでも上位にランクイン中。

リリース情報

2025..06.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「チューリングラブ feat. Sou-From THE FIRST TAKE」

2025..06.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「明日の私に幸あれ-From THE FIRST TAKE」

