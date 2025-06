本田翼が主演する7月1日スタートのドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』(カンテレ・フジテレビ系/毎週火曜23時)より、ポスタービジュアルが解禁。オープニング曲は、ロックバンド・This is LASTが書き下ろした新曲「沼超えて湖」に決定した。本作は、榊こつぶの同名漫画を実写ドラマ化。老若男女問わず、全ての人をとりこにする不思議な魅力を持った“ナチュラルボーン天使の北くん”こと真中北(岩瀬洋志)に恋をした、看護師の浅田南(本田翼)、パン屋の店員・比留間東子(志田未来)、書店員の西野悠(増子敦貴)の3人が、これ以上恋のライバルを増やすまいと北くんの愛を3等分ずつシェアする「33%の会」を結成、北くんと4人での同棲生活を送るというシェアラブコメディーだ。

解禁されたビジュアルは、それぞれ色の異なるパジャマ姿で主人公の南が北くんをおんぶし、東子と西野がそんな北くんを南から奪おうとしているようにも見える、なんともコミカルでシュールな仕上がりとなっている。キャッチコピーは“私の彼氏には、彼女と彼氏がいます。”と南の視点で描かれており、4人の複雑な関係性が端的に表現されている。南・東子・西野の3人は北くんを取り(奪り)合っているようにも見えるが、同時にじゃれあっているようにも見え、3等分ずつでスタートした4人の関係が、本作の中でどのよう描かれていくのか、期待が高まる。併せて、ドラマのオープニング曲も発表となり、破竹の勢いで成長を続ける人気ロックバンド・This is LASTが書き下ろした新曲「沼超えて湖」に決定した。This is LASTは2018年に結成。赤裸々に実体験と思いをつづった歌詞とライブ・パフォーマンスがSNSやライブハウスを中心に多くのティーンから支持を得ている注目のロックバンド。9月からは自身最大規模となる全国8都市のZeppワンマンライブツアー「one man live Zepp tour2025」の開催も決まっている。今回、新曲の発表に合わせて新しいアーティスト写真とジャケット写真も公開された。新曲はドラマ初回放送直後の7月2日0時にデジタルリリースされる予定だ。This is LASTのボーカル&ギター・菊池陽報は「『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』という作品に携わることができて、とても嬉しく思います。『沼超えて湖』という楽曲ですが、歌詞にある『沼』という表現は現代において様々なシーンで使われるようになりましたが、特に恋愛との結び付きは切っても切り離せないものだと考えています。今回この作品に出てくる北くんの沼男ぶりをThis is LASTなりに解釈して楽曲を書き下ろしました。是非ドラマと一緒に楽しんで、聴いていただけると嬉しいです」とコメント。プロデューサーの永富康太郎は「今最もアツいバンドであるThis is LASTさんに本作のオープニング曲を制作していただける、さらには書き下ろしていただけることになり、感謝の気持ちでいっぱいです!楽曲を聴かせていただいた瞬間、青空のもと、あーだこーだ言いながら元気いっぱいに騒いでいる4人(南、東子、北くん、西野)の姿がすぐに思い浮かびました。そして、『沼』を超えたら『湖』なんだという気付きを下さった、This is LASTさんの天才的なワードセンスに脱帽です。ドラマのオープニングと一緒にたくさんの方に聞いていただき、愛していただきたいです!」と言葉を寄せている。なお、TVer番組ページで、オリジナルコンテンツとして本田翼、志田未来、岩瀬洋志、増子敦貴のSPインタビューやクロストークを公開している。火ドラ★イレブン『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月1日より毎週火曜23時放送。