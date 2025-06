森口博子が6月18日にニューアルバム『GUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA-』をリリースした。 ◆イベント画像 『GUNDAM SONG COVERS』は、森口博子が2019年から2022年にかけて“大人のためのガンダムソングカバーアルバム”をコンセプトとして全3部作をリリースした大ヒットシリーズで、「日本レコード大賞」企画賞を受賞し、シリーズ全作品がオリコン週間アルバムランキング3位内にランクイン、シリーズ累計出荷枚数が25万枚を突破するなど、数々の快挙を遂げている。 最新作『GUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA-』はシリーズのスピンオフ作品として“森口博子×ガンダム×フルオーケストラ”をコンセプトに制作。中でも、収録されている『ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜』は、映画『機動戦士ガンダムF91』の主題歌として1991年にリリースされた森口博子の代表曲。映画の成功とともに楽曲も大ヒットし、森口を『NHK紅白歌合戦』へといざなったが、当時ミュージックビデオは制作されておらず、34年の時を経てこのタイミングに公式ミュージックビデオが完成したことでも話題となっている。 そんな注目のアルバムのリリースを記念して、6月18日に東京・池袋サンシャインシティ 噴水広場にて開催されたリリースイベントでは「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」を含むオーケストラアレンジされたガンダムソング3曲を歌唱。5月のライブで段差に躓き左足を剥離骨折してしまったこともあり、椅子に腰掛けながらの歌唱となったが、怪我をまったく感じさせない熱唱に、集まったオーディエンスから大きな拍手が送られた。 歌い終えた森口は「今日はみんなの思いがいつも以上に響きました。今回は不注意からこんな事(左足の剥離骨折)になってしまったんですけれども、だからこそ、今まで以上にみんなの生きるエネルギーに繋がる歌をずっと歌い続けたいって思いました。どうかみんなも元気でいてください」と感慨深く話した。ミニライブ後には、アルバム購入者を対象に特典会が行われ、お渡し会に参加したファンからは笑顔が溢れていた。 なお、リリースイベントは、6月19日に東京・タワーレコード新宿店、6月21日に愛知・プライムツリー赤池、6月22日に大阪・くずはモールにて開催される。 コンサートツアー2025年12月20日(土)広島・はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ 大ホール 2025年12月21日(日)大阪・森ノ宮ピロティホール 2026年1月10日(土)福岡・福岡市民ホール 中ホール 2026年1月24日(土)東京・東京国際フォーラム ホールC ▶チケット販売スケジュール、開場/開演時間、チケット価格など詳細は後日発表 『GUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA-』2025年6月18日発売特設サイト https://cnt.kingrecords.co.jp/gsco/ [CD-DISC1] ※初回限定盤、通常盤共通01 ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜 (「機動戦士ガンダムF91」主題歌)02 10 YEARS AFTER (「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」エンディングテーマ)03 水の星へ愛をこめて (「機動戦士Ζガンダム」オープニングテーマ)04 月の繭 (「∀ガンダム」エンディングテーマ)05 銀色ドレス (「機動戦士Ζガンダム」挿入歌)06 FIND THE WAY (「機動戦士ガンダムSEED」エンディングテーマ)07 哀 […]

The post 森口博子、ニューアルバム『GUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA-』リリースイベント開催 first appeared on BARKS.