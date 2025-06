浜崎あゆみが10年ぶりにNHK『SONGS』に登場する。 ◆番組画像 現在、アジアツアー<ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II->の真っただ中の浜崎あゆみ。『SONGS』では6月14日に、17年ぶりに行われた香港公演に密着。 ライブパフォーマンスはもちろん、香港到着から妥協をゆるさないリハーサル、そして公演前日に行われたチームの座長としてライブメンバーの団結を高める食事会まで──普段メディアではめったに見ることができない貴重映像が盛りだくさん。 さらにスタジオパフォーマンスでは、香港公演でも披露された「INSPIRE」「Mirrorcle World」「mimosa」の3曲をこだわりの演出でお届けする。 『SONGS 浜崎あゆみ』【放送】6月26日(木) 午後 10:00~10:45(総合)【出演】 浜崎あゆみ・大泉洋ほか【楽曲】 「INSPIRE」「Mirrorcle World」「mimosa」【番組公式HP】 https://www.nhk.jp/p/songs 【番組公式X(旧Twitter)】 @nhk_so

