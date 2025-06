2025年7月2日(水)にリリースされるスガ シカオのスペシャルライブ映像作品『0226』のティザー映像が公開となった。 『0226』は、2023年2月26日にTOKYO DOME CITY HALLで開催された<スガ+森で作った数々の名曲を、ストリングスで味わう会>と、2024年2月26日にLINE CUBE SHIBUYAで行われた<Shikao & The Family Sugar TOUR〜Acoustic Soul〜>という、スガのデビュー記念日2公演を収録した豪華BOX仕様の映像作品だ。 <スガ+森で作った数々の名曲を、ストリングスで味わう会>は、森 俊之との共作楽曲を中心にストリングスとキーボードをバックに届けたスペシャルライブ。一方の<Shikao & The Family Sugar TOUR〜Acoustic Soul〜>は、スガのオリジナルバンドThe Family Sugarとの26年ぶりの再集結となり、これまでとこれからの音楽人生を凝縮した記念碑的なステージとして注目を集めたものだ。 今回のリリースでは、通常盤に加え、ビクターオンラインストア限定で予約を受け付けている初回生産限定盤の豪華内容にも注目だ。ここにはライブ映像のほか、The Family Sugarとの座談会映像が特典として収録されており、収録時間が2時間近くに及びながらも、入りきらなかった内容を含めた完全版がスペシャルブックレットとして同梱されている。このブックレットは、座談会完全版のほかにも、30周年に向かうスガ シカオのロングインタビュー、2公演のライブ写真やオフショットを含む全88ページ超のボリュームを誇るものだ。 初回生産限定盤は追加生産が難しく早期完売も予想されるため、早めの予約が賢明だ。 スガ シカオ スペシャルライブ映像作品『0226』 2025年7月2日(水)発売●ビクターオンラインストア限定 初回生産限定盤Blu-ray(2BD/特典映像入り)+ 4CD(LIVE CD)+スペシャルブックレットNZS-1000 価格:¥16,500(税込)予約:https://victor-store.jp/item/100136 DVD(2DVD/特典映像入り)+ 4CD(LIVE CD)+スペシャルブックレット品番:NZS-1001 価格:¥16,500(税込)予約:https://victor-store.jp/item/100137 通常盤Blu-ray(2BD)品番:VIXL-474〜475 価格:¥11,000(税込)予約:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-474.html DVD(2DVD)品番:VIBL-1169〜1170 価格:¥11,000(税込)予約:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1169.html Official Website:https://www.sugamania-club.com/YouTube:https://www.youtube.com/@sugashikaoX(旧Twitter):https://twitter.com/shikaosugaTikTok:https://www.tiktok.com/@suga_shikaoInstagram:https://www.instagram.com/suga_shikao/Facebook:https://www.facebook.com/Shikaosuga/

