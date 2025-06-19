ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¡É¡ÖÂç¹¥¤¤À¡×¡¡ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ä´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡ÖÍ¾Íµ¡×
MLB¸ø¼°¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Îµå¾ìÆþ¤ê¤òÅê¹Æ¤·¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 4¡¼3 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÉþÁõ¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¸ø¼°¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¸þ¤±¤Æµå¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤ÇÅê¹Æ¡£¡ÈÄÁ¤·¤¤»Ñ¡É¤Ë¡Ö¿À¥â¡¼¥É¡×¡ÖÌµ¸Â¤Î¥ª¡¼¥é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇòT¥·¥ã¥Ä¡£º°¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¸å¤í¸þ¤¥¥ã¥Ã¥×¤ÇÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈæÎà¤Ê¤¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¥ª¡¼¥é¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÃÏ¶è¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¥³¡¼¥Ç¤ÇÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£¡ÖÌµ¸Â¤Î¥ª¡¼¥é¡×¡ÖÈà¤Ï¿À¥â¡¼¥É¤ÇÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï¿Í´Ö¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Á¡¼¥È¡¦¥â¡¼¥É¡×¡ÖÉã¿Æ¤ÎÍ¾Íµ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÈà¤Î¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¤Ï¤É¤³¡©¡×¡ÖÂç¹¥¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«¤ÏËÜÎÝÂÇÀ¤ÎÂçÈôµå¤ò2ËÜÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¤Ï¡¢9²ó¤ËÂåÂÇ¥¹¥ß¥¹¤Î·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¤·¡¢5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë