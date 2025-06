世界をまたにかける伝説の大泥棒・ルパン三世が、スクリーンに華麗なる帰還を果たす―!“ルパン三世”約30 年ぶりの2D劇場版アニメーション・完全新作となる『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』が6月27日(金)より公開となります。

原作はモンキー・パンチ。国内外でそのスタイリッシュな演出が高い評価を得ている「ルパン三世」シリーズ〈LUPIN THE IIIRD〉全作を手がけた小池健が監督を務める。脚本は高橋悠也、音楽はジェイムス下地。主題歌はB’z の書き下ろし楽曲「The IIIRD Eye」に決定! 栗田貫一、大塚明夫、浪川大輔、沢城みゆき、山寺宏一らおなじみのキャストが集結。さらにルパン最大の敵・ムオムには片岡愛之助、ミステリアスな少女・サリファには森川葵、ムオムに仕える不気味な“ゴミ人間”には空気階段が加わり、“誰も知らないルパン三世”が、ついにスクリーンに現れます!



半世紀以上にわたり世代を超えて愛され続ける「ルパン三世」シリーズ。お馴染みのメンバー、ルパン三世、次元大介、石川五ェ門、峰不二子が各々の特殊技能を駆使し、型破りながらスマートに、知性とユーモア、それぞれの美学も表現しながらお宝を盗み出す冒険の数々は、今なお多くのファンを魅了し続けています。今回は、小池健監督が作り上げた「ルパン三世」シリーズ〈LUPIN THE IIIRD〉に登場する名言や名場面を紐解き、『LUPIN THE IIIRD THEMOVIE 不死身の血族』の公開を前に、シリーズを彩るキャラクターたちの個性豊かな魅力にフォーカス!約30年ぶりの2D アニメ劇場版、よく知っていたはずの一味のメンバーにきっと惚れ直し、あなたの心を盗んでいくこと間違いなしです。

「お前がどれだけ軽い銃を使おうが知ったこっちゃ無いが、俺に言わせりゃ、ロマンに欠けるな」

自身の美学を貫く凄腕ガンマン、次元大介!

次元大介といえば目にもとまらぬ早打ちと、針の穴を通すような正確な射撃を得意とする凄腕のガンマン。その冷静沈着な性格と、ルパンへの厚い信頼関係は、世代を超えてファンを魅了し続けてきた。『LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標』(14)では独特の美学を持つ次元と、危険な殺し屋「ヤエル奥崎」の死闘が描かれる。とある独裁国家・東ドロアは、自国の歌手クイーン・マルタが、隣国・西ドロアで暗殺された事件を契機に、西ドロアと一触即発の緊張状態が続いていた。そんな東ドロアから秘宝「リトルコメット」を盗み出すため潜入したルパン三世と次元大介は見事お宝を盗み出すが、何故か行く先々に警察が待ち構えており、街中で狙撃により命を狙われる危険な状況に陥ってしまう。

物語の終盤、自身の射撃の腕に絶対の自信を持つ殺し屋・ヤエルと、ついに次元が対峙する。ヤエルが扱うのは、現代的かつ機能美に優れたフルオートマチックの銃。一方で、次元は長年愛用してきたリボルバーマグナムを手に静かに立つ。「お前がどれだけ軽い銃を使おうが知ったこっちゃないが、俺に言わせりゃ、ロマンに欠けるな」そう言い放ち鋭くヤエルの腕を打ち抜いた次元の拳銃さばきは、見る者の胸を熱くした!「一度決めたことは、命に代えても守る」という信念を持つ次元の生き様が、最新作でも一味の運命を導いてくれるに違いない。

その刃は、沈黙の中で語る―

忠義のために命を賭して戦う、剣豪 石川五ェ門

愛刀・斬鉄剣を操り、どんなものでも真っ二つに切ってしまう剣豪・石川五ェ門。いにしえの大泥棒“石川五右衛門”の末裔として威厳ある佇まいと、「またつまらぬものを斬ってしまった」という名セリフは、長年にわたりファンの心を捉えてきた。時代を超えて愛され続ける五ェ門の魅力は、古典的な侍の精神と不屈の意志を併せ持つ、そのキャラクターにある。

『LUPIN THE IIIRD血煙の石川五ェ門』(17)ではヤクザ組織、鉄竜会の組長にその腕を買われ組を守る用心棒として登場する。物語の冒頭で組が仕切る賭博船が何者かの襲撃により大爆発を起こし大破し、五ェ門を雇ってくれた組長も命を落としてしまう。爆発の原因は、賭博船から金を奪うために侵入していたルパン三世を追いかけてきた刺客、“バミューダの亡霊”と呼ばれかつて戦場で2,000 人を葬った大男、ホークだった。組長の仇を討つためホークの足取りを追う五ェ門は、執念の追跡によりホークを追い詰めるが、巨大な斧を振り回す規格外のパワーに圧倒され、斬鉄剣の柄を折られたあげく敗北してしまう。五ェ門は自身の未熟さ痛感し、弱さを克服するために命をすり減らしながらじっと同じ姿勢で何日も刀を構える修行を行う。物語の終盤、覚醒を遂げた五ェ門とホークが再び対峙するシーンでは、息を呑むような緊張感の中、極限まで研ぎ澄まされた剣劇が展開される。アニメ史に残ると言われるこの死闘は、多くのファンの記憶に深く刻まれた名シーンとして語り継がれている。忠義のために命を賭して戦い、己の弱さと向き合いながらも決して諦めない五ェ門の粋で大胆な行動は、最新作でも要注目だ。

「その素敵な力で、私のことをものにしてみたいと思わないの?」

美貌と甘い言葉に隠れた危険な罠、正体不明の謎の美女 峰不二子

ルパンシリーズの紅一点!美しさと巧みな嘘でルパンを常に翻弄する、峰不二子。その魅惑的な姿と、誰にも縛られない自由奔放な生き方は、多くのファンを魅了し続けているが、『LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘』(19)では10 歳の少年ジーンとの逃亡劇で新たな不二子の一面が描かれ

た。ジーンは父親から“ある口座情報”を託され、それを狙って凄腕の殺し屋「ビンカム」に追われていた。ジーンを守ると誓った不二子は、金の匂いと命の危機の狭間で揺れ動きながらも行動を共にする。信じられるのは己の身体と“嘘”だけと心に誓った不二子だったが、やがてジーンの純粋さが心の奥底に封じていた「何か」に触れていく。ルパンと次元の協力を得ながらなんとかビンカムから逃げる不二子だったが、ジーンを守り抜くため執拗に追いかけてくるビンカムとの決闘を決意する。

軽やかな身のこなしでビンカムと互角に渡り合う不二子は、心理戦も駆使しながら戦いを進めていく。生まれながらに兵器として育てられ、愛を知らないビンカムに対し、「その素敵な力で、私のことをものにしてみたいと思わないの?」と投げかけて心を揺さぶる。やがて、ビンカムは不二子が仕掛けた“愛という名の毒”に侵され、知らぬ間に彼女の巧妙な罠にはまっていくのだった。奔放な生き様の中に垣間見える優しさと、時にルパンをも裏切るかの如く予測不能な魅力こそが、不二子を時代を超えた永遠のヒロインたらしめている。スクリーンいっぱいに放たれる、美しく妖艶で、底の知れない不二子の魅力と活躍を見逃す手はない!

「もちろん頂戴するさ、黒幕が持っている莫大な富をな」

最新作でも超人的な頭脳と戦略で、敵を翻弄できるのか? ! 神出鬼没の大泥棒 ルパン三世

世界中の警察を翻弄し続ける大泥棒、ルパン三世。その機知に富んだ頭脳、常人離れした身体能力、そして何より窮地に陥っても決して諦めない不屈の精神は、半世紀以上にわたり多くのファンを魅了し続けてきた。〈LUPIN THE IIIRD〉シリーズでは、従来のコミカルな面だけでなく、より深刻で危険な状況下でのルパンの姿が描かれる。しかし、どんなに厳しい状況下でも決して諦めず、持ち前の機知と勇気で道を切り開いていくルパンの姿勢は、まさに彼の本質そのものだ。

そしてこの度、6月27日(金)に公開されるのが、“ルパン三世”約30 年ぶりの2D 劇場版アニメーション・完全新作となる『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』。本作でルパン一味は、世界地図に存在しない“謎の島”に隠された莫大な財宝を探して足を踏み入れていく。そこは、24時間吸い続けると死に至る毒ガスが充満し、かつて兵器として使われ捨てられた“ゴミ人間”たちが徘徊する恐ろしい島だった…。ルパン一味は徐々に島の奥地へ足を踏み入れていき、やがて島に君臨する不死身の支配者、ムオムと対峙することに。どんな攻撃を加えても決して死ぬことのない不死身の肉体と、その強靭な体から繰り出される激しい攻撃に為す術なく翻弄されるルパン一味。ルパンは超人的な頭脳と戦略で幾度となく不利な状況を覆しており、時には巧みな変装で敵を出し抜き、時には次元の死を偽装し敵を欺くなど様々な手法で勝ち続ける戦略の天才だ。本作でもルパンは、絶体絶命の中においてもムオムや島を注意深く観察し、何とか糸口がないか翻弄する!このピンチに、ルパンは戦況を覆す真実にたどり着くことができるのか?!衝撃の結末を、是非その目で見届けてほしい!

作品情報

◆本作『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』の前日譚

『LUPIN THE IIIRD 銭形と2 人のルパン』 6月20日より配信決定!

銭形警部を主人公に据えた渾身のハードアクション! 劇場版をより楽しめる前日譚。

https://www.lupin-3rd.net/zenigata-twolupins/

◆『ルパン三世 バビロンの黄金伝説』初配信決定‼

月6日(金)より、下記配信サービス他にて一斉配信開始!

PrimeVideo/アニメ放題/FOD/dアニメストア/DMM TV/バンダイチャンネル/Hulu/Lemino/U-NEXT 他

※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます。予めご了承ください。

◆『ルパン三世 風魔一族の陰謀』初配信決定!!

6月13日(金)より、下記配信サービス他にて一斉配信開始!

PrimeVideo/アニメ放題/FOD/dアニメストア/DMM TV/バンダイチャンネル/Hulu/Lemino/U-NEXT 他

※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます。予めご了承ください。

◆劇場版公開記念 YouTube TMS アニメ公式チャンネル TV アニメ『ルパン三世 セレクション』配信中!

本作の公開を記念して、今回「銭形と2 人のルパン」で主役を務める銭形警部にスポットを当てたエピソードをはじめ、TV 版の全シリーズからよりすぐりの「ルパン三世セレクション」を3 か月にわたって、YouTube TMS アニメ公式チャンネルにて、無料配信中。

TMS アニメ公式チャンネル【アニメ制作60 周年!】 URL: https://www.youtube.com/@TMSanimeJP

