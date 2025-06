【FT-00004A Azuma】 【FT-00004A Azuma [2P COLOR VER.]】 9月 再販予定 価格:4,950円

PLUMは1/100スケールプラモデル「FT-00004A Azuma」と同「2P COLOR VER.」をそれぞれ9月に再販する。価格は4,950円。6月19日から予約受付を開始した。

本製品はシューティングゲーム「雷電V Director's Cut」に登場する同名機をプラモデル化したもの。「雷電V」開発会社のモス協力のもと、パッケージ画像の機体を再現している。ランディングギアの展開、収納はパーツ差し替えで表現でき、機体各部のマーキングを再現するデカールが付属する。

【FT-00004A Azuma】

側面

背面

底面

コックピット

【FT-00004A Azuma[2P COLOR VER.]】

前面

背面

天面

底面

コックピット

(C)MOSS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. LICENSED BY SEIBU KAIHATSU INC.