ユニクロ発表!猛暑を”衣服”で快適に過ごす工夫とは

6月に入り全国的に気温が高まった日本列島。

6月16日からは各地で最高気温が35度を超える「真夏日」となるなど、梅雨時とは思えない厳しい暑さが続いています。

また、2025年5月に気象庁から発表されたデータによると、6月から8月までの3か月の気温は全国的に平年より高い予想に…。

そんな猛暑の夏を”衣服”で快適に過ごすための5つのポイントについて、ユニクロ有明本部にある服の基礎研究所/ラボ(人工気象室)が発表。

衣服内の快適性を体温調節の観点から長年研究をされている、神戸女子大学・名誉教授平田耕造さんの解説とともに以下ご紹介いたします。

綿素材は発汗が始まると熱が上乗せされ…

◆TIPS1−機能性インナーを着用する

「重ね着は暑い」というイメージがありますが、汗をかく暑い季節には機能性インナーを着用するのがおすすめ。エアリズムのような吸汗速乾素材は汗をすぐ乾かし、衣服内のムレを軽減してくれます。

汗染みも抑えるため、暑い日も清潔感を保つことができます。

◆TIPS2ー汗をかく暑い日には綿インナーよりもポリエステルのインナー

平田教授のコメント:綿素材では発汗が始まると水蒸気が繊維と結合して発生する熱(収着熱)が上乗せされてしまい、衣服表面温度と皮膚血流量が高くなり、ポリエステルに比べて暑くて不快となります。



参考:平田教授研究データ Tanaka K, et al. Heat of sorption induced by sweating affects thermoregulatory responses during heat load. European Journal of Applied Physiology. 2001;84:69-77.

しかし、エアリズムにも用いられているポリエステルは、吸汗性と速乾性を兼ね備えており、かいた汗が吸い上げられてどんどん蒸発するため熱放散が促進されやすく、暑さと不快感を効率よく抑えられます。

衣服内の熱を逃がす工夫を!

◆TIPS3ーインナーはゆとりあるものよりもぴったりと着る

平田教授のコメント:意外かもしれませんが、ゆとりのあるインナーよりも、体に密着したインナーを着たほうが快適に過ごせます。

体に密着したポリエステルのインナーを着ることで、皮膚から出る汗が流れ落ちることなく繊維と繊維の隙間に吸われ生地一面に素早く広がり、蒸発されることで、体温がそれほど上がらず、少ない汗で済ませることができます。

◆TIPS4ー屋外の暑い日にはシャツアウトして風の通り道を作る

夏の屋外を想定した環境でTシャツの裾をインしたとき、アウトしたときのそれぞれの衣類の表面温度を比較検証したところ、Tシャツをアウトしたときの方が衣服の表面温度が低い結果に。

衣服内の熱を逃がすためには、風通りをよくして空気の通り道を作り、熱を逃すことが重要なポイント。以下のような工夫をしてみましょう。

(1)トップスの裾は出す

(2)風になびくような薄くふんわりとした服を着る

(3)腕まくりをする

(4)襟元のボタンを1つ外す

(5)ワイドパンツをはく



コットンリネンシャツで涼しく!メンズのオススメスタイル(写真提供:ユニクロ)

平田教授のコメント:暖まった空気は上昇するため、襟元が開いているだけで、皮膚表面の空気がそこから外に抜け出て体感の温度も多少下がります。

TPOにもよりますが、襟元を開けるだけでなく、シャツの裾をズボンから出して下から入った空気が上に通り抜けるようにすると、動くたびに空気の流れが起こり(ポンピング効果)、換気も促進されます。

涼しい服を選ぶなら…

◆TIPS5ー反射率が高く熱を持ちにくい白や黄色、グレーなどのカラーを着用しよう

服の表面温度は、色によっても左右されます。色が濃くなるほど表面温度が高くなるため、涼しい服を選ぶなら白や黄色、薄いグレーなどの薄い色がおすすめです。

反対に、黒や緑、紫などの濃い色は表面温度が上がりやすく、体感温度も高くなります。汗染みが気になる方は濃い色のTシャツの上に薄い色のシャツを羽織るなどの工夫してみましょう。

ーー

以上、ファッション性と快適性を追求し続けるユニクロのアイテムを賢く使い、これから始まる暑い季節を乗り越えてまいりましょう!

監修:平田耕造(ひらたこうぞう)

神戸女子大学・名誉教授/NPO法人AVA健康Labo 理事長。1989年4月から2022年3月まで33年にわたり神戸女子大学の専任教員として学術研究と大学教育に努め、特に環境生理学における研究分野では、近年、社会から注目される熱中症対策や予防等、「衣服と発汗、皮膚血流(特に動静脈吻合(AVA)血流)」等の温熱生理学関係をはじめ、温暖化防止対策に繋がる生活に密着した専門知識や情報を社会へ発信。メディアにも多数出演。