　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42774.44　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41363.98　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41067.68　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
39786.24　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39360.92　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39260.41　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
38793.80　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

38488.34　　★日経平均株価19日終値

38371.48　　6日移動平均線
38327.19　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38212.68　　均衡表転換線(日足)
38208.51　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
37934.77　　均衡表雲上限(週足)
37928.77　　200日移動平均線
37870.49　　均衡表基準線(日足)
37860.58　　25日移動平均線
37654.16　　26週移動平均線
37446.81 　　新値三本足陰転値
37393.97　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36927.36　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36668.77　　75日移動平均線
36630.77　　13週移動平均線
36497.50　　均衡表転換線(週足)
36460.75　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35955.23　　均衡表雲上限(日足)
35947.41　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35053.04　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40　　均衡表雲下限(日足)
34240.65　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33475.30　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32533.89　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31897.56　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　88.21(前日92.27)
ST.Slow(9日)　　83.31(前日74.39)

ST.Fast(13週)　 92.16(前日93.85)
ST.Slow(13週)　 90.77(前日91.33)

［2025年6月19日］

株探ニュース