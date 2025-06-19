

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42774.44 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41363.98 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41067.68 ボリンジャー:＋2σ(26週)

39786.24 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39360.92 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39260.41 ボリンジャー:＋3σ(25日)

38793.80 ボリンジャー:＋2σ(25日)



38488.34 ★日経平均株価19日終値



38371.48 6日移動平均線

38327.19 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38212.68 均衡表転換線(日足)

38208.51 ボリンジャー:＋1σ(13週)

37934.77 均衡表雲上限(週足)

37928.77 200日移動平均線

37870.49 均衡表基準線(日足)

37860.58 25日移動平均線

37654.16 26週移動平均線

37446.81 新値三本足陰転値

37393.97 ボリンジャー:-1σ(25日)

36927.36 ボリンジャー:-2σ(25日)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36668.77 75日移動平均線

36630.77 13週移動平均線

36497.50 均衡表転換線(週足)

36460.75 ボリンジャー:-3σ(25日)

35955.23 均衡表雲上限(日足)

35947.41 ボリンジャー:-1σ(26週)

35595.49 均衡表基準線(週足)

35053.04 ボリンジャー:-1σ(13週)

34643.40 均衡表雲下限(日足)

34240.65 ボリンジャー:-2σ(26週)

33475.30 ボリンジャー:-2σ(13週)

32533.89 ボリンジャー:-3σ(26週)

31897.56 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 88.21(前日92.27)

ST.Slow(9日) 83.31(前日74.39)



ST.Fast(13週) 92.16(前日93.85)

ST.Slow(13週) 90.77(前日91.33)



［2025年6月19日］



株探ニュース

