ラサ総合保税区。（資料写真、ラサ＝新華社配信）

【新華社ラサ6月19日】中国西蔵自治区ラサ税関が18日に発表した同自治区の1〜5月の貿易額は前年同期比13.2％増の38億4600万元（1元＝約20円）となった。うち輸出は12.3％増の32億5600万元、輸入は18.7％増の5億9千万元だった。

主要都市の貿易額は、ラサが22億9500万元で貿易総額の59.7％、日喀則（シガツェ）が43.3％増の15億2千万元で39.5％をそれぞれ占めた。

貿易形態別では、一般貿易が21.3％増の22億800万元、辺境小額貿易が7.1％増の14億6500万元だった。

貿易相手別では、ネパールとの貿易額が14.0％増の17億9500万元、「一帯一路」共同建設国が14.4％増の28億4千万元、南アジア諸国が18億5700万元、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定加盟国が22.7％増の9億5700万元となった。

主要品目の輸出額は、労働集約型製品が12.6％増の16億5100万元、機械・電気機器が17.2％増の10億5400万元。輸入額は商品（コモディティー）が9.5％増の3億4800万元、機械・電気機器が81.4％増の1億3千万元だった。