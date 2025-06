WayV、ソウル公演が全席完売！アジア14都市を巡るツアーに熱視線

WayVの2度目となるコンサートツアーのソウル公演が全席完売となり、早くも熱い関心を集めている。

【写真】テン、アニメ級の“非現実的美貌”

「2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT] in SEOUL」は、6月16日のファンクラブ先行予約と、18日の一般販売を経て、全日程で視野制限席を含む全席が完売となり、今回のツアーに対するファンの高い期待と、WayVの揺るぎない人気を改めて証明した。

(画像=SMエンターテインメント)

8月2日・3日にソウル・オリンピック公園のオリンピックホールで開催される「2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT] in SEOUL」は、2度目となるコンサートツアーの幕開けを飾る公演で、WayVならではの音楽とパフォーマンスが織りなす多彩なステージで構成され、爆発的な盛り上がりが期待されている。

さらにWayVは、ソウル公演を皮切りに深セン、南京、名古屋、大阪、横浜、福岡、杭州、上海、成都、台北、香港、バンコク、北京など、アジア14都市でのツアーを予定している。

なお、WayVは6月28日(現地時間)、イギリス・ロンドンで開催される「SMTOWN LIVE 2025」にも出演する。

(記事提供=OSEN)

◇NCTとは?

2016年デビュー。活動グループ、メンバー数の制限がないという新たなコンセプトを持った次世代K-POPグループ。日本、韓国、中国、台湾、香港、アメリカ、カナダ、マカオといった多国籍な23人で構成されており、日本からはユウタが所属している。これまで2016年に組まれたNCT Uを筆頭に、NCT 127、NCT DREAM、NCT2018、WayVなどの派生ユニットが誕生している。NCTは「Neo Culture Technology」(ネオカルチャーテクノロジー)の頭文字を取って名付けられた。