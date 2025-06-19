¡ÚÆ£ÇÈÃ¤¼¤Ï¢ºÜ¡ô49¡ÛÄ³ÌîÀµÍÎ¤Ê¤éµ¤»ý¤Á¤è¤¯¼ÒÄ¹¤ÎºÂ¤ò¾ù¤ì¤¿¤¬¡Ä¸åÇ¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤É¤³¤ÎÃ¯¤è¡©¡×
¡Ú±ê¤ÎÈôÎ¶¡¡Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤Îµ°À×¡¡°ì¿´¸ÊÆ»¡Ê£´£¹¡Ë¡Û£²£°£°£²Ç¯£±·î¤ËÉðÆ£·É»Ê¤é¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤«¤éÂçÎÌÎ¥Ã¦¤·¤¿Í¾ÇÈ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹½£ÎÏ¤â£²·î¤Ë°úÀÕ¤Ç¸½¾ì´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¡¢£µ·î¤ËÂà¼Ò¡£¸å¤Ë£×£Ê¤ò´úÍÈ¤²¤¹¤ë¡£Åö»þ¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ÒÄ¹¤À¤«¤é¿·ÆüËÜ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¤Ï½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢Î¥Ã¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö»à¤Ì»þ¤Ï¤³¤ÎÁ¥¤È°ì½ï¤ËÄÀ¤á¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»×¤¤µ¯¤³¤»¤Ð¶¶ËÜ¿¿Ìé¤Î²ò¸Û¡¢ÉðÆ£¤é¤ÎÂçÎÌÎ¥Ã¦¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹½£¤È¡¢¼ÒÄ¹»þÂå¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÇÈßÑËü¾æ¤Î£µÇ¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤âÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Åö»þ¤Ï¼¤á¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¶½¹Ô¤¬ÁÈ¤á¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡¼ÒÄ¹»þÂå¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¿È¤â¿´¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¡£·ç¾ìÃæ¤Î£°£´Ç¯£±·î¤Ë¤ÏÃÀ¤Î¤¦¤òÅ¦½Ð¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤ÏÃÀÀÐ¤ÎÄË¤ß¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢ÃÏÊýÂç²ñ¤Ç²ñ¾ì¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇºÇ´ó¤ê¤ÎÆâ²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÄË¤ß»ß¤á¤ÎÃí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤«¤é»î¹ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£·ò¹¯´ÉÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£°£´Ç¯¤Î£¶·î£²£³Æü¡¢³ô¼çÁí²ñ¤Ç¼ÒÄ¹¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÂ¦¶á¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Ï»ÄÇ°¤È¤¤¤¦¤«¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡££µÇ¯´Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë·ëËö¤¬¤³¤¦¤«¤è¡¢¤È¤Í¡Ä¡£¼ÒÄ¹¤ò¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤Þ¤À½ý¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤â¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²¶¤â²ù¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Çµã¤¤¤¿¤è¡£
¡¡º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î°Å¹õ»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤¢¤ì¤À¤±°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤â¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î±½¤¬Àä¤¨¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤âÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÇ¤¤Ï·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÁð´ÖÀ¯°ì¤¬Ì³¤á¤¿¡£²¶¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤É¤³¤ÎÃ¯¤è¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢Ã¯¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢Ã¯¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Î©¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢£°£²Ç¯¤«¤é¸½¾ì´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ä³ÌîÀµÍÎ¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ¤»ý¤Á¤è¤¯¼ÒÄ¹¤ÎºÂ¤ò¾ù¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ìò°÷²ñ¤Ç¤â¡Ö²¿¤ÇÄ³Ìî¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤±¤É¡¢²¿¤ÎÊÖÅú¤â¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤âÄ³Ìî¤¬Âè£´Âå¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¤è¤¯¡ÖÍ¥½ÀÉÔÃÇ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ã¯¤¬¼ÒÄ¹¤Ç¤âÅö»þ¤Î¿·ÆüËÜ¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤È¸½¾ì¤ÎÈÄ¶´¤ß¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´úÍÈ¤²¤«¤é·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿£µÇ¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¡¢º£¤Ç¤â¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£