È«»³°¦Íý¡¢É×¡¦ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤è¤¯¾Ð¤¦¤Î¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤è¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡Ö¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¡×¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡Ê30¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¸µ¿·ÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤ÎÈ«»³°¦Íý¡Ê30¡Ë¤¬17Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Ç»£±Æ¤·¤¿É×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë´é½Ð¤·¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2019Ç¯12·î¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿È«»³¡£2ºÐ¤È1ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢Â©»Ò¤È»¶Êâ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äÉ×¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡¢É×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°»Ñ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£
É×¡¦ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2025Ç¯6·î17Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤ÏÉã¤ÎÆü¤Ëµå¾ì¤Ç²á¤´¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»î¹ç¸å¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤á¤ëÍ·¤Ó¾ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó Ä¹ÃË¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÍ·¤Ó¡¢¼¡ÃË¤âÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È¤Æ¤Á¤Æ¤ÁÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¶á¤¯¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Î´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¤ß¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤â¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÎëÌÚÁª¼ê¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë"´é½Ð¤·"¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¡¢É×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤¬¤è¤¯¾Ð¤¦¤Î¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤è ¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë