新たにクロスボディ・ライトとキーチェーンが追加！Notabag × Tour de France 2025

「Notabag(ノットアバッグ)」より「ツール・ド・フランス 2025」の公式ライセンスグッズ『Notabag × Tour de France 2025』が登場!

「Notabag(ノットアバッグ)」より「ツール・ド・フランス 2025」の公式ライセンスグッズ『Notabag × Tour de France 2025』が登場しました!

「BAG & BACKPACK(バッグ&バックパック)」「Tote(トート)」が復活し、さらに2025年は新たに「Crossbody Light(クロスボディ・ライト)」「Keychain(キーチェーン)」が加わりました。

■デザインコンセプト

Notabagチームは、地球上で最も過酷なこの自転車ロードレースを表すさまざまな要素を探りました。

そしてレースの主役である選手に焦点を当てることに決めました。

いくつかの試作を経て、レースの特別な瞬間を捉えた選手のモチーフに辿り着きました。

みる人を選手に釘付けにさせる、レースの熱気とスピード感を表しながらも、親しみやすく遊び心のあるデザインに仕上げました。

・大会公式ロゴにもあるロードレーサーをデザイン内に配置

・ツール・ド・フランス栄光の4賞ジャージにも使われている「黄」「白」「緑」「赤い水玉」を使用

・白い線は大会コースを、緑は環境・自然を表すデザイン

シンプルでわかりやすいモチーフを使って構成されたパターンは、ツール・ド・フランスのファンが一瞬にして喜びを分かち合えるデザインです。

■Notabag Crossbody Light (NEW)

大人気のNotabag Crossbodyが、さらにコンパクトで使いやすいサイズになりました。

持ち運びやすく、さまざまなシーンで活躍します。

肩掛け、斜めがけ、ウエストポーチと、スタイルに合わせて自由自在。

補給食を入れてサイクリングのお供にするのにも最適です。

ストラップを外せば、手持ちのポーチとしても活用できます。

■商品概要

商品名 :Notabag Crossbody Light

価格(税込み):3,850円

型番 :NTBCL01TDF

材質 :【生地】ポリエステル100%(リップストップ)

【ストラップ】ナイロン

【カラビナ】スチール

【バックル】スチール

サイズ :【クロスボディ時】

たて約13.5cm×よこ約21.5cm

:【ポーチ時】

たて約27cm×よこ約21.5cm

(通し穴含まず)(中央はよこ約21cm)

:【ストラップ】

最大約121cm、最小約67cm

重量 :約88g

■Notabag Keychain (NEW)

廃棄される生地を活用したアップサイクル製品。

BAG & BACKPACK、Notabag Tote、Notabag Crossbody Lightを製造する中で発生した、廃棄される生地を製品化しました。

環境に優しく、おしゃれで便利なアイテムです。

便利なフック式の留め具で取り付けが簡単。

すぐに取り出せて、鍵などの大切なものをしっかりキープできます。

ストラップのボタンを外せば、バッグやベビーカー、手首などに巻き付けることができます。

さらに、「BAG & BACKPACK」のチェストベルトとしても活用可能です。

■商品概要

商品名 :Notabag Keychain

価格(税込み):2,750円

型番 :NTBK01TDF

材質 :【生地】ポリエステル100%(リップストップ)

【キーリング】スチール

【グロメット】真鍮

【カラビナ】スチール

サイズ :【本体】

長さ約21cm×幅約3cm

(ボタンを外した全長約33cm)

:【キーリング】

直径約3.5cm

重量 :約37g

■BAG & BACKPACK

トートバッグにもリュックサックにもなるカラフルでファッショナブルなポータブルバッグ。

小さく収納することができるので、行きは手ぶらで買い物に出かけ、少しの荷物ならトートバッグに、荷物が多かったり重かったりする場合はリュックサックにするなど、状況に合わせた使い分けが可能。

■商品概要

商品名 :BAG & BACKPACK Tour de France

価格(税込み):4,950円

型番 :NTB016TDF

材質 :ポリエステル100%(リップストップ)

サイズ :(使用時)

たて約65cm(持ち手含む)×よこ約45cm

:(収納時)

たて約13cm×よこ約15.5cm

重量 :約125g

■Notabag Tote

折りたたみ式トートバッグです。

便利なオシャレアイテムとして楽しめます。

■商品概要

商品名 :Notabag Tote Tour de France

価格(税込み):3,630円

型番 :NTBT05TDF

材質 :ポリエステル100%(リップストップ)

サイズ :(使用時)

たて約37cm×よこ約36cm、持ち手 約24cm、開口部外寸 約56cm

:(収納時)

たて約11cm×よこ約14.5cm

重量 :約125g

