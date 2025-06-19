¡ÚMLB¡Û¥É·³»Ïµå¼°¤Ë¥µ¥Ã¥«ー³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅÐ¾ì¤ÇÂç´¿À¼¡Ö2¿Í¤Î¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Î¥¹¥¿ー¡×¡¡¥¥±Áê¼ê¤Î¥Îー¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤È¥æ¥Ë¸ò´¹¤ËÇ®»ëÀþ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÂÐÀï¡£9²óÎ¢¤ËÂåÂÇ¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤¬8¹æ¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢4－3¤Ç5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤À¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«ー³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹Áª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆCWC¤Ë½Ð¾ì
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î3ÀïÌÜ¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤Ç¡¢¸½ºß¥á¥¥·¥³¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ë½êÂ°¤¹¤ë39ºÐ¤ÏFIFA¥¯¥é¥Ö¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊCWC¡Ë¤Ë½Ð¾ìÃæ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤Ç¤Ï4ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥êー¥°À©ÇÆ¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â2010Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É²Ú¡¹¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥é¥â¥¹¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ãーÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡È¥¥±¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂçÀ¼±ç¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¥é¥â¥¹¤Ï¡¢¸ª¤ò¿ô²ó²ó¤·¤¿¤¢¤È¤ËE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¹½¤¨¤¿¥°¥é¥Ö¤ØÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤òÈäÏª¡£¥Îー¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊáµå¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î33ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¥é¥â¥¹¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Æ¾Ð´é¤Ç¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¸ß¤¤¤ÎÇØÈÖ¹æÉÕ¤¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤éµÇ°»£±Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÍÍ»Ò¤òMLB¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÈÇ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤Î¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Î¥¹¥¿ー¤¬1¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»Ïµå¼°¤Î¤¢¤È¤Ë¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤Î¸òÎ®¤òÅÁ¤¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥¿ー¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤¬¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥Ûー¥à¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡×¤È»Ïµå¼°¤ÎÁ°¸å¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¸ò´¹¤ÎÆ°²è¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬2ÅÀº¹¥êー¥É¤Î9²óÉ½¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9²óÎ¢¤Ë¥¹¥ß¥¹¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¡£¥µ¥Ã¥«ー³¦¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤â¶î¤±¤Ä¤±¤¿»î¹ç¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¡¢5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£