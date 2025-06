東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「アジアン スイーツ&ベーカリー」を開催!

マンゴーやチャイ、杏仁など、アジアの風味豊かな素材を生かした、異国情緒溢れるスイーツとベーカリーが展開されます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」アジアン スイーツ&ベーカリー

開催期間:2025年7月1日(火)〜7月31日(木)

開催店舗:カフェ「トスティーナ」(シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F)

営業時間:10:00〜23:00

問合せ:047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

豪華クルーズライナーのカフェをイメージした魅力あふれる開放的な空間でスイーツやベーカリーが味わえる「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のカフェ「トスティーナ」

トスティーナでは、季節のフルーツを使ったこだわりメニューが月替わりフェアとして提供されています。

2025年7月は、エキゾチックな世界へと誘う、シェラトン ホテルの新作スイーツが並ぶ「アジアン スイーツ&ベーカリー」を開催。

マンゴーやチャイ、杏仁など、アジアの風味豊かな素材を生かした、異国情緒溢れるメニューを紹介していきます☆

マンゴーラッシー

価格:950円

濃厚なマンゴーの果肉やゼリーをふんだんに使った、マンゴー感たっぷりのグラススイーツ。

すっきりとしたヨーグルトムースとマンゴーのエッセンスが重なり合った、まさに“食べるマンゴーラッシー”のような一品です。

チャイ

価格:850円

チャイの香り豊かなムースの中に、キャラメルブリュレとバナナムースを閉じ込めたケーキ。

バナナのやさしい香りがチャイの味わいに溶け込み、口の中で広がるなめらかな甘みとスパイスの余韻がエキゾチックな世界へと誘います。

メロン杏仁ヴェリーヌ

価格:950円

香り高いジャスミンムースと後味さっぱりのメロン杏仁ムースが織りなす風味が異国情緒溢れるデザートメニュー。

層に配した赤肉・青肉のメロンソースや、トップのスイカやメロンの果実が彩りを添える、華やかなヴェリーヌです。

マンスリーベーカリー「マンゴーサンド/杏仁クリームパン」

メニュー名:左から)マンゴーサンド/杏仁クリームパン

フルーツやアンニンを使用した、アジアンテイストなマンスリーベーカリーも同時発売。

ラインナップはタイ産のマンゴーを使った「マンゴーサンド」と、杏仁豆腐をそのままパンにしたような「杏仁クリームパン」の2種類です。

マンゴーサンド

価格:1,000円

芳醇なタイ産マンゴーの果実と、マンゴーの風味を生かしたシャンティクリームを、しっとりとした生食パンでふんわりとはさんだ「マンゴーサンド」

上品な甘みとフルーティーな香りが広がる、贅沢なフルーツサンドです。

杏仁クリームパン

価格:550円

ふわふわの生地で杏仁香るカスタードクリームを包み、風味豊かなしっとり生地を重ねて焼き上げた「杏仁クリームパン」

クコの実を添え、杏仁の香りがふんわりと漂う、杏仁豆腐をそのままパンにしたような一品です。

#シェラトンスイーツボックス

価格:4,200円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間:12:00〜21:00

限定スイーツを含むミニサイズのスイーツ6種と、マカロン2個を詰め合わせたスイーツボックス。

アジアンな魅力を詰め込んだ特別な一箱は、日常に彩りを添える、贅沢なティータイムのお供にぴったりです。

フライデースイーツブッフェ

料金:大人 4,200円(税込)/4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

開催時間:1部 12:00〜13:40/2部 14:15〜15:55 ※入れ替え制

開催日:2025年7月4日(金)、11日(金)、18日(金)、25日(金)

メニュー:※メニューは予告なく変更になる可能性があります

シェフのこだわりスイーツ・マンスリーケーキ3種・マンゴーショートケーキ・苺のエクレア・パイナップルケーキ・マンゴーレアチーズとチョコレートムース・抹茶モンブラン・ピーチとバニラのムース・バナナロールケーキ・レモンとヨーグルトムース・ココナッツのブランマンジェとタピオカ・杏仁豆腐・九龍球・ジャスミンティーとライチのゼリー・フルーツカクテル軽食・サラダ・パン・サンドイッチ・ピザなどドリンク・コーヒー(アイス・ホット)・紅茶(アイス・ホット)・ソフトドリンク各種さらに嬉しいサービス:シェフ特製プレートが一人につき1皿、席までサーブされます

予約:https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

毎週金曜日限定で開催される「フライデースイーツブッフェ」でも、多彩なアジアンスイーツが存分に楽しめます。

香り豊かで味わい深いスイーツに加え、セイボリーも充実した、心ときめくラインナップが用意されます。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします

マンゴーやチャイ、杏仁など、アジアの風味豊かな素材を生かした、異国情緒溢れるメニューが盛りだくさん。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2025年7月1日より販売される「アジアン スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

