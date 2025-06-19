Mrs. GREEN APPLE、タワーレコード『NO MUSIC, NO LIFE.』ポスターに初登場

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■6月27日より全国のタワーレコード、タワーレコードミニにて掲示

2025年にデビュー10周年を迎えるMrs. GREEN APPLEが、タワーレコードの『NO MUSIC, NO LIFE.』意見広告シリーズ最新版に初登場する。

2023年と2024年、日本レコード大賞を連続受賞。『MTV VMAJ 2025』においては2024年、2025年史上初の2年連続となる4冠を達成し、5月に初開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』において、主要6部門のひとつである「最優秀アーティスト賞」を受賞するなど、今日本の音楽シーンで最も注目と評価を集めるバンドMrs. GREEN APPLE。

デビュー日となる7月8日にMGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』と、神奈川・Kアリーナ横浜にて2024年、計10公演で約20万人を動員した定期公演を映像化した『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を同時リリースするタイミングで「NO MUSIC, NO LIFE.」に登場となる。

タワーレコードでは、ニューアルバム『10』の発売を記念し、『NO MUSIC, NO LIFE.』ポスターを制作。6月27日より全国のタワーレコード、タワーレコードミニにて掲示し、Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を盛り上げていく。

リリース情報

2025.06.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「breakfast」

2025.07.08 ON SALE

ALBUM『10』

2025.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

『NO MUSIC, NO LIFE.』ページ

https://nomusicnolife.jp/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/