耳かけシートで頬やフェイスラインをキュっと引き上げ！ハーバー研究所『リフトアップセラムシートマスク』

ハーバー研究所は、人気の美容液「リフトアップセラム」が進化した集中ケアマスク『リフトアップセラムシートマスク』を、2025年8月21日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

ハーバー研究所『リフトアップセラムシートマスク』

容量・価格:5包セット 3,300円(税込)

『リフトアップセラムシートマスク』は、ハリや弾力ケアで人気の美容液「リフトアップセラム」と共通の水油両溶性ビタミンC誘導体アプレシエ※1(製品の抗酸化剤)に保湿成分バクチオール、ベルガモットフラボノイド※2、弾力成分の四葉のクローバーエキス※3をプラス。

1包あたり23mLもの美容液を含ませたシート状全顔美容液マスクで、うるおいとハリに満ちたふっくらした弾力肌に導きます。

頬やフェイスラインをキュっと引き上げる耳かけシートを採用し、肌を引き上げながらしっかりとホールド。

週1〜2回の使用で理想のフェイスラインを目指せます。

<商品特長>

◎ハリと弾力を与えるビタミンC誘導体アプレシエ※1(製品の抗酸化剤)に、保湿成分・弾力成分をプラス。

即効でハリと弾力のある肌に導きます。

バクチオール:マメ科の植物オランダビユから抽出される天然成分。

ハリ・弾力のある肌をサポートします。

ベルガモットフラボノイド※2:豊富なフラボノイドを含有し、ハリを与えぷるんとした肌に導きます。

四葉のクローバーエキス※3:乾燥小じわにアプローチし、ふっくら肌を叶えます。

◎耳かけシートで肌を引き上げた状態でしっかり固定。

週1〜2回の集中ケアにおすすめです。

<使用方法>

洗顔後の肌にお使いください。

1 マスクを広げて目の位置を合わせ、切り込み部分を切り離します。

2 上側の輪を持ち、目元を引き伸ばすように密着させながら耳にかけます。

3 下側の輪を持ち、シートをあごに沿わせるようにフィットさせ、口元を引き上げながら耳にかけます。

4 10〜15分おいてからマスクをはずし、顔に残った美容液を手のひらでよくなじませます。

『リフトアップセラムシートマスク』使用方法イラスト

※なくなり次第、終了となります。

※1 パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na ※2 ベルガモット果実エキス(保湿成分) ※3 シロツメクサエキス(保湿成分)

