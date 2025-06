【GRAPHT CUP 2025】 予選エントリー受付:6月19日13時~ 予選大会:7月27日~

「GRAPHT CUP 2025」ロゴマーク

MSYは「GRAPHT」主催による、対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」のオープン大会「GRAPHT CUP 2025」を開催する。

7月27日に東京・八王子で開催される第1回オフライン予選を皮切りに、8月30日に大阪・なんばで第2回オフライン予選、9月6日にはオンライン予選が行なわれる。決勝トーナメントは、9月27日に東京ゲームショウ GRAPHT ブース内にて実施される予定だ。

大会キービジュアルは、「ストリートファイター6 広報部」公式X(@SF6_PR)で定期連載中のショートマンガ「がんばれジュリちゃん」でお馴染みのイラストレーター・観虐氏による描き下ろし。

「GRAPHT CUP 2025」キービジュアル

【大会の目的】

本大会は格闘ゲーマーが自身の可能性を信じて挑戦できる場を提供し、そこから新たな才能が発掘されることを目指しています。それだけでなく、多様なプレーヤーとのつながりや交流が生まれることで、参加者の人生を変えるきっかけとなるような「未来を変える一撃」を生み出すことを目的としています。

「GRAPHT CUP 2025」の特徴

本大会は、オフライン予選とオンライン予選を組み合わせることで、より多くの格闘ゲーマーが参加しやすい仕組みを実現。オフライン大会ならではの会場の熱気や、格闘ゲーマー同士の交流を大切にしつつ、東京・大阪の予選に参加できなかった人や惜しくも敗退した人にも、オンライン予選を通じて再び挑戦できる機会が提供される。

予選を勝ち抜いた選手は、決勝会場まで招待

予選を勝ち抜いた選手は、決勝会場(東京ゲームショウGRAPHTブース)まで招待される。移動交通費および宿泊費は主催者が負担。

さらに、優勝をはじめとする各賞には総額1,150,000円の賞金を用意。加えて、カプコン(以下、カプコン)よりエントリー数に応じて、最大で上位4名に一般社団法人日本eスポーツ連合(以下、JeSU)公認プロライセンス発行の推薦が行なわれる。

※プロライセンス推薦について

・JeSU公認プロライセンス発行推薦枠は参加人数に応じて変わります。

・予選を含む総エントリー数が63名以下の場合推薦なし、64名~256名の場合上位2名、257名以上の場合上位3名、512名以上の場合上位4名、となります。

(ライセンス保持者が上位の場合は、繰り下げ推薦無しとなります。)

「GRAPHT CUP 2025」開催概要

ゲームタイトル:「Street Fighter 6(ストリートファイター6)」

開催形式とルール

開催形式

オフライン予選[(1)(2)]、2ブロック制オンライン予選[(3)]の合計3回、4つの予選トーナメントを実施。各予選上位者が決勝トーナメントに進出。

ルール

・オフライン予選:PS5版「ストリートファイター6」を使用

・オンライン予選:PS5版、PS4版、Xbox Series X|S版、Steam版、Nintendo Switch 2版いずれかの「ストリートファイター6」を使用

・オフライン決勝:PS5版「ストリートファイター6」を使用

・ゲームデータは大会開催日までにリリースされるすべてのアップデート、パッチ及びステージに加えて、大会開催日の7日以上前までにリリースされたキャラクターパックが追加されたものとする。

・予選BO3ダブルイリミネーション形式

・決勝BO5ダブルイリミネーション形式

※各予選の1位はウィナーズ、2位はルーザーズとして決勝にエントリーされる。その他ルールは公式サイトで確認できる。

日程

予選(1)

開催日:7月27日(日)

会場:「東京たま未来メッセ」(東京都八王子市)

京王eスポーツ祭り~夏の陣~ GRAPHT CUP ブース内にて開催

優勝者1名、準優勝者1名が決勝へ進出

予選(2)

開催日:8月30日(土)

会場:eスタジアム なんば本店」(大阪府大阪市)にて開催

優勝者1名、準優勝者1名が決勝へ進出

予選(3)

開催日:9月6日(土)

オンライン開催(GRAPHT 公式 YouTube)

2ブロック制 各ブロック優勝者1名、準優勝者1名が決勝へ進出

決勝

日程:9月27日(土)

東京ゲームショウGRAPHTブース内にて開催予定

※詳細は、大会公式サイトにて後日発表される。

観戦について

予選会場は無料で入場可能。大会観戦のほか、会場限定アイテムも予定されている。決勝会場の観戦には、別途東京ゲームショウへの入場チケットが必要。

主催、配信

主催:MSY

□配信GRAPHT公式YouTubeチャンネル

エントリー募集要項

募集人数

オフライン予選:東京、大阪各128名

オンライン予選:2ブロック制 各256名 合計512名

※先着順となります。

※定員に達した後、出場辞退者が出た場合は再度応募枠を解放する場合があります。

※各予選へのエントリー可能です。

応募方法

大会公式サイト内の応募フォームから申し込む。(先着順)

【エントリー受付期間】

予選(1):6月19日(木)13時~7月10日(木)23時59分予定

予選(2):6月19日(木)13時~8月11日(月)23時59分予定

予選(3):6月19日(木)13時~8月21日(木)23時59分予定

応募条件

・Discord のアカウントを持っている人

・日本語で円滑にコミュニケーションが取れる人

・参加当日に満15歳以上の人

※18歳未満が参加する場合は保護者の同意書が必要。

【オンライン予選参加の場合】

・Steam/PS4版、PS5版、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2版でいずれかの「ストリートファイター6」を所持していること。

・オンライン予選は安定したインターネット接続環境が必須となる。

参加料

無料

各予選大会通過者の決勝戦前日の宿泊費、往復の交通費(上限あり)は主催者が負担。詳細はルールブックにて確認できる。東京・大阪のオフライン大会参加者にはエントリー特典がある(後日公開予定)。

□問い合わせ Discord

(C)2025 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。