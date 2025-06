GoogleがAndroidおよびiOS向けのGoogleアプリで、音声入力による「ライブ検索」をリリースすると発表しました。Google Search LabsでAIモードの実験に登録しているアメリカユーザー向けに提供が開始されており、ウェブ上の検索や探索リンクを、音声で自由にやり取りできるようになります。Search Live with voice in AI Mode on Google Search

You can now have a full-fledged conversation with Google Searchhttps://www.androidpolice.com/google-search-ai-mode-gemini-live/Googleは実際にライブ検索を使う様子を、以下のムービーで公開しています。スマートフォンに向けてAIと対話する形で検索を行い、その結果が画面内にリンクとして表示されます。Search Live: Talk, listen and explore in real time with AI Mode - YouTubeGoogleは「これは外出中や旅行の荷造りなど、複数のタスくをこなしているときに最適です。Googleアプリを開いてライブ検索で『スーツケースの中でリネンのドレスがシワにならないようにするコツはありますか?』と質問するだけです。AIが自動生成した音声と応答し、『それでもシワになったらどうすればいいですか?』と、簡単に追加の質問が可能です」と説明しています。ライブ検索はバックグラウンドで動作しているので、別のアプリを開いている間もシームレスに会話を続けることが可能。また、「Transcript」ボタンをタップすることでAIの回答を文字起こしすることができ、テキストチャットで質問を続けることもできます。記事作成時点ではアメリカでのみ展開されており、日本ではまだ展開されていません。ライブ検索は試験中の機能を使うことができる「Google Search Labs」で提供されています。なお、「Google Search Labs」は、Googleアプリの左上にある三角フラスコをタップすればアクセス可能です。ライブ検索でAIと対話するスタイルは、以下のムービーのようにGoogleのGeminiアプリで導入されているものとほぼ同じ。ただし、Geminiアプリでの対話はAIが検索した結果をリンクとして表示することができないので、今回発表されたライブ検索の方がより情報にアクセスしやすいといえます。GeminiアプリでAIと対話しながら料理のレシピを尋ねるところ - YouTubeなお、Googleによれば、音声だけでなくカメラを使ったライブ検索も2025年中に提供が開始されるとのことです。