ANA、名古屋/中部〜女満別・旭川・函館線を季節運航 7月18日から9月30日まで、1日各1往復
全日本空輸（ANA）は、名古屋/中部〜女満別・旭川・函館線を7月18日から9月30日まで季節運航する。
各路線1日1往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。名古屋/中部〜函館線は、このほかにエア・ドゥが1日1往復を通年運航しており、ANAと共同運航（コードシェア）を実施している。
また、名古屋/中部〜札幌/千歳線を7月18日から8月31日まで1日最大6往復（現行4往復）に増便する。
NH327 名古屋/中部（14：05）〜女満別（15：55）／9月1日〜30日
NH327 名古屋/中部（14：05）〜女満別（16：00）／7月18日〜8月31日
NH328 女満別（16：35）〜名古屋/中部（18：40）／9月1日〜30日
NH328 女満別（16：40）〜名古屋/中部（18：40）／7月18日〜8月31日
NH325 名古屋/中部（09：10）〜旭川（10：40）／9月1日〜30日
NH325 名古屋/中部（09：10）〜旭川（10：45）／7月18日〜8月31日
NH326 旭川（11：20）〜名古屋/中部（13：20）／9月1日〜30日
NH326 旭川（11：25）〜名古屋/中部（13：20）／7月18日〜8月31日
NH499 名古屋/中部（16：05）〜函館（17：35）／7月18日〜9月30日
NH500 函館（18：10）〜名古屋/中部（19：45）／7月18日〜9月30日
NH1107 名古屋/中部（08：20）〜札幌/千歳（10：05）／7月18日〜8月31日
NH1109 名古屋/中部（16：15）〜札幌/千歳（18：00）／8月8日〜17日
NH1108 札幌/千歳（10：45）〜名古屋/中部（12：25）／7月18日〜8月31日
NH1110 札幌/千歳（18：40）〜名古屋/中部（20：20）／8月8日〜17日