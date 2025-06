【フレームアームズ・ガール 影虎】 【ルーデンス Black Ver.】 2026年2月 再販予定 価格:各7,480円

コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール 影虎」と「ルーデンス Black Ver.」を2026年2月に再販する。価格は各7,480円。

フレームアームズ・ガール 影虎

コジマプロダクションの新川 洋司氏がフレームアームズの為にデザインした機体「影虎」を新井氏自らがフレームアームズ・ガール化したプラモデル商品。

表情パーツは「通常顔正面向き」、「驚き顔正面向き」、「笑顔左向き」の3種が付属し、ヘルメットを付けた状態と、外した状態を再現できる。

股関節にスライド可動を採用、太腿側のスイング可動と合わせて広範囲な可動を実現。

ルーデンス Black Ver.

コジマプロダクションのシンボルキャラクター「ルーデンス」をアートディレクター新川洋司氏が美少女化したプラモデル商品。ブラックバージョンとして通常版とは異なる新規設定色でボディだけでなく髪の毛や目の色、肌の色も変更されている。

コジマプロダクションのロゴが描かれた塗装済みの「スピアフラッグ」が付属し、フラッグは黒色のものとクリアグリーンの2種が付属する。

表情パーツは「通常顔」、「睨み顔」、「笑顔」の3種あり、頭部装着用と手持ち用のスカルマスクが付属。EVA(船外活動用)クリエイティブスーツを脱いだ状態の腕部・脚部も付属し、スーツ着用時と、脱いだ状態でそれぞれ5種類、計10種類の手首パーツが付いてくる。

さらに新規デザインのバックパックが付属する。

(C) KOTOBUKIYA

(C)KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd.