オジー・オズボーンの最後のライブパフォーマンスとなるイベント『Back to the Beginning』が、現地時間7月5日、英バーミンガムのヴィラ・パークで開催される。ブラック・サバスのオリジナル・ラインナップが20年ぶりに再集結するほか、メタリカ、ガンズ・アンド・ローゼズ、スレイヤー、パンテラなど、世界的なヘヴィメタルバンドが多数出演する。チケットが即完売となるなか、全世界に向けた有料ライブストリーミングの実施が決定。告知映像では、ブラック・サバスの代表曲「Paranoid」やオジー・オズボーンの過去の映像とともに、“THE BIGGEST HEAVY METAL EVENT OF ALL TIME”の文字が映し出されている。

日本時間での配信は7月5日午後11時からスタートし、48時間のアーカイブ視聴にも対応。日本語によるチケット購入ガイドもユニバーサル ミュージックのブラック・サバス公式サイトにて公開されており、価格は4300円(税込)+配信手数料516円となる。オジーの妻でありマネージャーのシャロン・オズボーンは、「世界中のファンから、チケットを入手できなかったため、SNS上でライブストリーミングの放送を懇願する声が殺到しました。このような歴史的なイベントで、彼らをがっかりさせるわけにはいきませんでした」とコメントしている。■『Back to the Beginning』出演者一覧司会: ジェイソン・モモア(俳優)出演バンド:ブラック・サバス(オリジナル・ラインナップ:オジー・オズボーン、トニー・アイオミ、ギーザー・バトラー、ビル・ワード)、オジー・オズボーン、メタリカ、ガンズ・アンド・ローゼズ、スレイヤー、トゥール、パンテラ、ゴジラ、アリス・イン・チェインズ、ヘイルストーム、ラム・オブ・ゴッド、アンスラックス、マストドン、ライバル・サンズ出演アーティスト:アンドリュー・ワット、ビリー・コーガン(スマッシング・パンプキンズ)、チャド・スミス(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)、デイヴ・エレフソン、デヴィッド・ドレイマン(ディスターブド)、フレッド・ダースト(リンプ・ビズキット)、リジー・ヘイル(ヘイルストーム)、ジェイク・E・リー、KK・ダウニング、マイク・ボーディン(フェイス・ノー・モア)、パパ・V・パーペチュア(ゴースト)、ルディ・サーゾ、サミー・ヘイガー、スリープ・トークン II(スリープ・トークン)、トム・モレロ、ヴァーノン・リード(リヴィング・カラー)、ウィットフィールド・クレーン(アグリー・キッド・ジョー)