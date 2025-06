宇宙開発技術の進展や衛星インターネットの普及により、地球を周回する人工衛星の数は急激に増加しています。それに伴い、人工衛星の反射光によって夜空が明るくなり、天文学の観測に悪影響が出る光害も起きていることが指摘されています。そんな中、光の最大99.965%を吸収する圧倒的な黒色「ベンタブラック」で人工衛星をコーティングし、光害を防ぐ試みがスタートしています。Surrey NanoSystems and University of Surrey partner to combat satellite reflectivity and protect astronomy | University of Surrey

https://www.surrey.ac.uk/news/surrey-nanosystems-and-university-surrey-partner-combat-satellite-reflectivity-and-protect-astronomySatellite coated in ultra-dark 'Vantablack' paint will launch into space next year to help combat major issue | Live Sciencehttps://www.livescience.com/space/space-exploration/satellite-coated-in-ultra-dark-vantablack-paint-will-launch-into-space-next-year-to-help-combat-major-issue2025年5月の時点で地球を周回する運用中の人工衛星は約1万1700基あるといわれており、人工衛星の打ち上げ数は2010年代を境に急激に増加しています。専門家によると、今後50年で地球低軌道(LEO)を周回する人工衛星の数は10万基を超えると推定されています。しかし、人工衛星の急増は「宇宙空間の渋滞やスペースデブリの増加」「ロケット打ち上げによる温室効果ガス排出や残骸が地球に再突入することによる環境汚染」など、さまざまな問題を引き起こすことが指摘されています。人工衛星がもたらす問題のひとつとして挙げられるのが、反射光によって夜空が明るくなる光害です。2021年の研究では、人工衛星によって夜空の全体的な明るさが自然なレベルよりも10%以上高くなりうると判明。天文学に重大な悪影響を及ぼすことが懸念されています。地球全土の天体観測に人工衛星の生み出す「光害」が影響を与えていると判明 - GIGAZINEそこで、イギリス・サリー大学の天体物理学者であるノエリア・ノエル氏やベンタブラックの開発企業であるSurrey NanoSystemsのチームは、人工衛星に光のほとんどを吸収する物質「ベンタブラック」を塗ることで、人工衛星がもたらす光害を抑える計画を発表しました。Surrey NanoSystemsは2014年に当時世界で最も黒い物質だったベンタブラックを発表し、大きな話題を呼びました。黒色を超越した「世界で最も黒い物質」が誕生、コーティングされたものの凹凸は目視では判別不能に - GIGAZINESurrey NanoSystemsはこの計画のために、過酷なLEO環境にも耐性がある新たなコーティング剤「Vantablack 310(ベンタブラック310)」を開発しました。ベンタブラック310を人工衛星に塗る手法は、軌道上訓練・教育・研究のための大学共同プログラム「JUPITER」による初の人工衛星ミッション「Jovian 1号」でテストされる予定です。2026年に打ち上げ予定のJovian 1号は靴箱サイズのキューブサットであり、片面がベンタブラック310でコーティングされます。片面が暗色コーティングされたJovian 1号が地球を周回する様子を観察することで、暗色コーティングが予想通り機能するのかどうかや、宇宙の過酷な条件に耐えられるのかどうかを判断できるとのこと。Surrey Nanosystemsの上級技術者兼プロジェクトリーダーであるキーラン・クリフォード博士は、「私たちの最新コーティング技術『ベンタブラック310』は、広い視角において超黒色性能を発揮しつつ、過酷なLEO環境に対しても堅固です。私たちはサリー大学とのパートナーシップを通じ、人工衛星分野におけるイノベーションを推進し、すべての人々に持続可能で公平な夜空へのアクセスを実現できるよう尽力することに誇りを持っています」と述べました。