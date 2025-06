パスワードに代わる新たな認証方法「パスキー」を、Facebookが採用することがわかりました。まずはAndroidとiOSデバイス向けに展開される予定です。Introducing Passkeys on Facebook for an Easier Sign-Inhttps://about.fb.com/news/2025/06/introducing-passkeys-facebook-easier-sign-in/

パスキーはデバイス上で指紋認証や顔認証、PIN認証などを実施することでアクセスを認める認証方式です。Facebookは「近日中」にスマートフォン向けアプリにパスキーを導入する予定で、数カ月以内にMessengerにも展開する予定としています。顔認証によるFacebookの認証はどのように動作するのかは、以下の画像をクリックすると再生されるアニメーションを見るとわかります。パスキーはFacebookへのログインだけでなく、Metaの決済サービス「Meta Pay」の利用時や、Messengerへのログインおよびバックアップ時にも利用できるようになります。Metaによると、Facebookにログインする際にパスキーの設定を促される場合があるとのことです。Metaは「パスキーはアカウントセンターで簡単に設定・管理できます」と述べています。加えて、Metaはパスキーについて「伝統的なパスワードやワンタイムSMSコードに比べてセキュリティが向上しています。悪意のあるウェブサイトや詐欺リンクによる推測や盗難に耐性があるため、フィッシング攻撃やパスワードスプレー攻撃に対して効果的です。パスキーを使用することで、オンライン脅威からの保護が強化され、ログイン体験も簡素化されます」と説明しました。