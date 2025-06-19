¡ÖJBL BAR 300MK2¡×¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ÂÎ¸³¡¢Âç¸ý·Â¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤È¥»¥Ã¥È¤Î¡ÖJBL BAR 500MK2¡×¤â
¡¡¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJBL¡×¤Ç¿·¤¿¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡ÖJBL BAR 300MK2¡×¤È¡ÖJBL BAR 500MK2¡×¤Î2¥â¥Ç¥ë¤ò6·î26Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢JBL¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢JBL BAR 300MK2¤¬4Ëü9500±ß¡¢JBL BAR 500MK2¤¬7Ëü7000±ß¡£
¡¡JBL BAR 300MK2¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊãþÂÎ¤Ê¤¬¤éË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤ë²»¶Áµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢²»¤Î¥Ó¡¼¥à¤òÊÉ¤ËÈ¿¼Í¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë²»¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖMultiBeam 3.0¡×µ»½Ñ¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÈ¿¼Í²»¤ÎÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê²»¶ÁÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²»À¼¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²òÀÏ¤·¡¢¥»¥ê¥Õ¤òÌÀÎÆ¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤ë¡ÖPureVoice 2.0¡×¤ä¡¢ºÙ¤«¤Ê²»¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡ÖSmartDetails¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·µ»½Ñ¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JBL BAR 500MK2¤Ï¡¢JBLÅÁÅý¤ÎÂç¸ý·Â¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤òÉÕÂ°¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£±Ç²èÆÃÍ¤ÎÄã°è¸ú²Ì²»¤ò¶¯²½¤·¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±Ç²èÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ãþÂÎ¤ÏÌó5¥»¥ó¥Á¹â¤È¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÇö¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Áàºî¾õ¶·¤ò»ë³ÐÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤âWi-Fi¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò²ð¤·¤¿²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¡×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÌþ¤ä¤·¤Î¶õ´Öºî¤ê¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¥Û¡¼¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è´Û¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î²»¶ÁÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢JBL¤Ï²ÈÄí¤Ç¤Î¥·¥¢¥¿¡¼ÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿À½ÉÊ¤òÄó¶¡¡£²»¼Á¡¢µ¡Ç½¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ´¤Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿º£²ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ë²»¶ÁÂÎ¸³¤ò¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¡£
¡üWi-FiÆâÂ¢¤Ç²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë
¡¡JBL BAR 500MK2¤Ï¡¢JBLÅÁÅý¤ÎÂç¸ý·Â¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤òÉÕÂ°¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£±Ç²èÆÃÍ¤ÎÄã°è¸ú²Ì²»¤ò¶¯²½¤·¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±Ç²èÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ãþÂÎ¤ÏÌó5¥»¥ó¥Á¹â¤È¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÇö¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Áàºî¾õ¶·¤ò»ë³ÐÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤âWi-Fi¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò²ð¤·¤¿²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¡×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÌþ¤ä¤·¤Î¶õ´Öºî¤ê¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¥Û¡¼¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è´Û¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î²»¶ÁÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢JBL¤Ï²ÈÄí¤Ç¤Î¥·¥¢¥¿¡¼ÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿À½ÉÊ¤òÄó¶¡¡£²»¼Á¡¢µ¡Ç½¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ´¤Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿º£²ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ë²»¶ÁÂÎ¸³¤ò¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¡£