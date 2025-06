¡ÚGU¡ÛÃå¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬UP¡ª¡Ö¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃíÌÜ¥È¥Ã¥×¥¹3¤Ä¤ò¥ì¥Ý¤¹¤ë¤è

GU(ジーユー) とエスターバニーのコラボアイテムが、6月20日(金)に登場するのをご存知ですか?“I CAN BE MYSELF AROUND MY FRIENDS”という、このコラボ限定のオリジナルメッセージをテーマに、トップスやポーチ、キャップなど、かわいいアイテムが盛りだくさんなんです!今回は、普段使いしやすいアイテムから、コラボ限定のレアアイテムまで、エディターが気になった3つのトップスをご紹介します。

販売前に欲しいアイテムをチェックしておきましょ。[哨汽ぅ匹離ャザーでスタイルアップ◎ 「ルーシングT エスターバニー」最初にご紹介するのは、「ルーシングT エスターバニー」(税込1290円)。ショート丈のTシャツに、“Love Myself, Love Yourself”のメッセージと、バラを持ったエスターバニーがデザインされています。“Love Myself, Love Yourself”は、“自分自身を大好きでいて”という意味。エスターバニーのコアコンセプトでもあります。ポジティブなメッセージが前向きな気持ちにさせてくれますね。写真のように両サイドにギャザーが入っているので、自分で肌見せを調節できるのもうれしいポイント◎ハイウエストのパンツと合わせれば、スタイルアップも叶うアイテムです。色違いのブラックは、ピンクのリボンとロゴが胸もとにデザインされていますよ。大きな刺繍がかわいい「ストライプショートシャツ(5分袖) エスターバニー」お次に紹介するのは、「ストライプショートシャツ(5分袖) エスターバニー」(税込2290円)。ピンクとグレーの2色展開です。左胸のポケットには、エスターバニーが大きく刺繍されています。ストライプ柄が効いたシャツは、ピンクでも甘くなりすぎず、程よいこなれ感を演出。白いスカートなどガーリーなアイテムと合わせて、甘辛コーデにするのもおすすめですよ◎ティーンアイテムも要チェック!「GIRLSクロップドT エスターバニー JR」最後にご紹介するのは、ティーンアイテムの「GIRLSクロップドT エスターバニー JR」(税込990円)。バックには、GUコラボ限定デザインの3人のエスターバニーがプリントされています。お友達と楽しそうに過ごしている様子が、とってもキュートですよね。フロントには、本コラボのコンセプトである、“I CAN BE MYSELF AROUND MY FRIENDS”というメッセージが入っています。“自分らしくいられる友達の大切さ”を伝えてくれる、ポジティブな想いが詰まった1枚です。他にもいろいろなデザインのTシャツが販売されるので、ぜひティーンのコーナーにも足を運んでみてくださいね。エスターバニーの世界観がかわいすぎる…!Z世代を中心に大人気のエスターバニー。そんなエスターバニーのアイテムが、GUでお手頃価格で手に入るなんてうれしすぎますよね。かわいらしいデザインとポジティブなメッセージで、前向きに夏を過ごせそう◎6月20日(金)から、ジーユー店舗およびオンラインストアにて販売されるので、ぜひチェックしてくださいね。\ ご紹介した商品はこちら /・ルーシングT エスターバニー・ストライプショートシャツ(5分袖) エスターバニー・GIRLSクロップドT エスターバニー JR©esther kim. All Rights Reserved「ジーユー」公式オンラインストアhttps://www.gu-global.com/jp/ja/